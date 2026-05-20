Il Centro Studi di Confindustria lancia un allarme sull'economia italiana, evidenziando un continuo deterioramento dello scenario. Le analisi, diffuse il 20 maggio 2026 a Roma, rivelano che il prezzo del petrolio rimane eccessivamente elevato, una conseguenza diretta della mancata riapertura dello Stretto di Hormuz, nonostante la tregua raggiunta in Medio Oriente. Questo prolungato shock energetico sta ampliando i suoi effetti negativi, con ripercussioni significative su diversi fronti economici nazionali.

Tra le principali preoccupazioni segnalate, spicca l'aumento dell'inflazione, che sta colpendo anche l'Italia.

Parallelamente, si registra un marcato calo della fiducia sia tra le famiglie che tra le imprese, un indicatore preoccupante per la stabilità economica complessiva. Un ulteriore rischio concreto è il potenziale blocco del canale del credito, che potrebbe avere conseguenze severe sui consumi e sugli investimenti. In questo contesto di crescente incertezza, l'unico elemento di sostegno per la produzione industriale italiana, secondo Confindustria, resta il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Le stime del Centro Studi Confindustria

L'analisi mensile del Centro Studi Confindustria approfondisce le dinamiche attuali, confermando che lo shock energetico, causato dalla persistente chiusura dello Stretto di Hormuz, è il fattore chiave che mantiene i prezzi del petrolio a livelli elevati.

Questa situazione alimenta direttamente l'inflazione e contribuisce al generalizzato calo della fiducia tra i consumatori e le aziende. La potenziale interruzione del flusso di credito, in tale scenario, rappresenta una minaccia concreta, con impatti negativi diretti sulla capacità di spesa delle famiglie e sulla possibilità di investimento delle imprese.

Il Pnrr emerge come l'unico motore capace di sostenere la produzione industriale in un momento così delicato. La sua implementazione è vista come cruciale per mitigare gli effetti più gravi della congiuntura economica avversa e per fornire una spinta necessaria al settore manifatturiero e produttivo del Paese, contribuendo a stabilizzare il quadro economico.

Impatto del contesto internazionale sull'economia italiana

Il Rapporto di previsione – Primavera 2026, elaborato dal Centro Studi Confindustria, delinea scenari economici futuri, evidenziando le vulnerabilità dell'Italia. Nello scenario più pessimistico, legato a un prolungamento del conflitto in Medio Oriente, le proiezioni indicano una possibile contrazione del Pil italiano. Si stima che nel 2026 il Prodotto Interno Lordo potrebbe ridursi fino a –0,7%, una netta inversione di tendenza rispetto alla crescita dello 0,5% prevista nello scenario di base. Questo dato sottolinea la fragilità dell'economia nazionale di fronte a fattori esterni di tale portata.

In questo quadro, l'energia si conferma la principale vulnerabilità del Paese.

Le sue fluttuazioni e i suoi costi elevati hanno effetti diretti e pervasivi su consumi, investimenti ed export, compromettendo la competitività e la stabilità economica complessiva. Il conflitto in Iran, che vede coinvolti Israele e i Paesi del Golfo, ha avuto come conseguenza il blocco dello Stretto di Hormuz. Questo stretto marittimo è un nodo cruciale per le forniture energetiche a livello globale, e la sua interruzione ha generato immediate ripercussioni sui prezzi internazionali delle materie prime energetiche e sugli scambi commerciali, amplificando le pressioni inflazionistiche e l'incertezza sui mercati internazionali.