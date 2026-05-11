Le Borse europee hanno aperto la seduta dell'11 maggio 2026 con segnali di debolezza, dominata dai timori per una potenziale escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Le ripercussioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno generato un clima di incertezza sui mercati.

Parigi ha registrato un calo dello 0,53%, mentre Londra è salita dello 0,24% e Francoforte ha segnato un -0,02%. Questo scenario riflette una maggiore cautela, accentuata dalla dichiarazione del presidente statunitense, Donald Trump, che ha definito "non soddisfacente" la proposta di pace di Teheran.

Tale contesto ha contribuito al rialzo dei prezzi del petrolio e del gas, con i titoli di Stato in lieve incremento. I mercati attendono inoltre il voto del Senato americano per la nomina di Kevin Warsh a Governatore della Federal Reserve, un fattore che potrebbe influenzare le piazze.

Stallo Iran-USA e impatto sul petrolio

Le preoccupazioni per la stabilità regionale sono cresciute dopo lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che ha quasi chiuso il cruciale Stretto di Hormuz e causato un'impennata dei prezzi del petrolio. Il presidente Trump ha respinto le richieste iraniane, giudicate "totalmente inaccettabili", come revoca sanzioni, controllo Stretto di Hormuz e riparazioni. Il Brent è salito del 2,8% a 104,06 dollari al barile e il greggio statunitense è aumentato del 2.7% a 97,97 dollari.

In questo scenario di rischio, il dollaro ha beneficiato del suo status di bene rifugio, registrando un apprezzamento dello 0,2% nei confronti dello yen giapponese. L'euro, al contrario, ha subito un lieve calo dello 0,2%, scendendo a 1,1760 dollari.

Contesto globale e prospettive

Le piazze europee (Parigi, Londra, Francoforte) hanno risentito dell'incertezza dovuta al quadro internazionale e ai prezzi delle materie prime energetiche. Europa e Giappone, importatori di petrolio, affrontano pressioni sui costi energetici. Si attendono i risultati societari di importanti aziende e la visita del presidente Trump in Cina per colloqui su commercio, tecnologia e sicurezza. Gli investitori mantengono un atteggiamento prudente, monitorando l'evoluzione in Medio Oriente e le ripercussioni sui mercati globali.