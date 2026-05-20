A marzo 2026, il settore delle costruzioni in Italia ha segnato un calo significativo, con l'indice destagionalizzato della produzione che ha registrato una diminuzione dello 0,7% rispetto al mese precedente. Questo dato, che evidenzia il quinto calo consecutivo, porta la produzione al suo livello più basso da agosto 2025.

Andamento del Settore delle Costruzioni

Analizzando la media del primo trimestre del 2026, si osserva un calo della produzione nelle costruzioni pari al 2,0% rispetto al trimestre precedente. Sebbene l'indice grezzo su base tendenziale, confrontato con marzo 2025, abbia mostrato un incremento del 4,4%, l'indice corretto per gli effetti di calendario rivela una flessione dello 0,2%.

Questa discrepanza è dovuta al diverso numero di giorni lavorativi: 22 a marzo 2026 contro i 21 di marzo 2025.

Considerando la media del primo trimestre dell'anno in corso, l'indice grezzo ha registrato un aumento dello 0,4%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario è cresciuto dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante questi lievi incrementi su base annua per il trimestre, la dinamica congiunturale trimestrale complessiva si conferma negativa, con un ulteriore lieve calo per l'indice corretto per gli effetti di calendario rispetto a marzo 2025.

Il Ruolo dell'Istat nel Monitoraggio Economico

L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) svolge un ruolo cruciale nel panorama economico italiano, essendo l'ente pubblico preposto alla raccolta e all'analisi dei dati statistici.

Attraverso la pubblicazione regolare di indici e rapporti, l'Istat fornisce una panoramica dettagliata delle dinamiche economiche e produttive del Paese, inclusi i dati relativi al settore delle costruzioni.

L'indice della produzione nelle costruzioni è uno strumento essenziale che misura la variazione della quantità prodotta nel settore, considerando attentamente i fattori stagionali e di calendario che possono influenzare i dati. Questi indicatori statistici sono vitali per una corretta valutazione dello stato di salute del comparto edilizio e rappresentano una fonte di informazione indispensabile per gli operatori economici e le istituzioni.