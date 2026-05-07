Pirelli ha registrato un significativo incremento dell'utile netto nel primo trimestre dell'anno, con una crescita del 23,3% che ha portato il risultato a 156,8 milioni di euro. Questo dato rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai 127,2 milioni di euro contabilizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. Anche i margini operativi hanno mostrato una solida performance: l'Ebitda adjusted si è attestato a 389,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 373,4 milioni del primo trimestre 2025, mentre l'Ebit adjusted ha raggiunto i 256,2 milioni di euro, superando i 238,7 milioni del Q1 precedente.

Performance Finanziaria e Prospettive Future

I ricavi di Pirelli nel primo trimestre hanno raggiunto 1.699,7 milioni di euro, segnando una crescita dell'1,3% rispetto al medesimo periodo del 2025. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, l'indebitamento netto al 31 marzo è salito a 3.180,7 milioni di euro, da 2.736,1 milioni di fine dicembre 2025. Nonostante ciò, l'azienda ha confermato la guidance per l'intero anno 2026, prevedendo ricavi tra 6,6 e 6,8 miliardi di euro e un Ebitda adjusted compreso tra 1,1 e 1,15 miliardi di euro. La generazione di cassa ante dividendi ha mostrato un incremento, passando da 4,2 milioni a 6,3 milioni di euro nel primo trimestre 2025.

Pirelli: Innovazione e Strategia nel Settore Pneumatici

Pirelli si conferma uno dei leader globali nel settore degli pneumatici, vantando una presenza in oltre 160 paesi e una storia che affonda le radici nel 1872. L'azienda si dedica principalmente alla produzione di pneumatici per auto, moto e biciclette, con un'attenzione costante all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa Italiana e parte dell'indice FTSE MIB, Pirelli opera attraverso una vasta rete di stabilimenti produttivi e centri di ricerca e sviluppo a livello mondiale. La sua strategia mira a consolidare la posizione nei segmenti premium e prestige del mercato, investendo continuamente in ricerca e sviluppo per offrire prodotti ad alte prestazioni e soluzioni all'avanguardia per la mobilità sostenibile.