Cvc Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert hanno annunciato ufficialmente il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) su tutte le azioni ordinarie della società farmaceutica Recordati. Questa rilevante operazione finanziaria, comunicata il 22 maggio 2026, mira al delisting della casa farmaceutica italiana dal mercato azionario, con l'intento di acquisire la totalità delle quote in circolazione e consolidare la proprietà in un contesto non quotato.

I termini economici dell'offerta

Il controvalore complessivo dell'OPA su Recordati è stato stabilito in 10,7 miliardi di euro, una cifra che evidenzia la portata strategica dell'iniziativa.

Il corrispettivo proposto agli azionisti è pari a 51,29 euro per ciascuna azione ordinaria Recordati. Questo prezzo incorpora un significativo premio del 12,891% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del 25 marzo scorso. Tale data segna il momento in cui Cvc aveva presentato la sua manifestazione di interesse non vincolante al consiglio di amministrazione della casa farmaceutica, avviando di fatto il processo che ha condotto all'attuale offerta pubblica.

Obiettivi strategici e impatto sul mercato

L'obiettivo primario di questa offerta pubblica di acquisto è il completo delisting di Recordati dal listino di borsa, permettendo l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie in circolazione.

Questa operazione si configura come una delle più significative nel settore farmaceutico italiano degli ultimi anni, evidenziando un forte interesse degli investitori per le eccellenze nazionali. Recordati, con sede a Milano, è riconosciuta come una delle principali aziende farmaceutiche in Italia, vantando una consolidata presenza internazionale e operando attivamente nelle attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici.

Il premio offerto, significativo rispetto al prezzo di mercato, riflette il notevole interesse degli investitori internazionali per il dinamico e promettente settore farmaceutico italiano. Tale iniziativa evidenzia la decisa volontà di Cvc Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert di rafforzare la propria posizione in questo comparto strategico.

L'operazione segue la manifestazione di interesse presentata a marzo, che aveva già segnato l'avvio delle trattative preliminari tra le parti coinvolte, culminate ora con il lancio di questa OPA volontaria finalizzata al delisting.