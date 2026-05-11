Il vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), Luis de Guindos, ha lanciato un chiaro avvertimento riguardo al futuro prossimo dell'economia, sottolineando che i dati relativi alla crescita economica «non saranno positivi». In un'intervista pubblicata l'11 maggio 2026, de Guindos ha esortato a un approccio prudente nelle decisioni sui tassi di interesse, in un contesto globale segnato da uno shock energetico che sta influenzando in primis l'inflazione e solo in una fase successiva l'attività economica complessiva. Il suo mandato come vicepresidente della BCE è in scadenza alla fine del mese.

Prospettive economiche e dinamiche di mercato

De Guindos ha evidenziato come «l'impatto sulla crescita diventerà molto più visibile nelle prossime settimane», richiamando l'attenzione sulla necessità di «maggiore chiarezza riguardo al conflitto» geopolitico, che continua ad alimentare l'incertezza economica. Sebbene i rendimenti dei titoli di Stato abbiano registrato un aumento a partire da marzo, il vicepresidente ha osservato che finora «i mercati sono stati molto tranquilli». Tuttavia, ha messo in guardia sul fatto che «a un certo punto presteranno più attenzione all'aumento del debito pubblico». Questa evoluzione potrebbe portare a condizioni monetarie più restrittive «anche senza cambiamenti nei tassi di politica monetaria della BCE», poiché «la stretta potrebbe venire direttamente dai mercati», esercitando una pressione indipendente sulle condizioni finanziarie.

Il ruolo di Luis de Guindos e la missione della BCE

Luis de Guindos ricopre la prestigiosa carica di vicepresidente della Banca centrale europea dal 1º giugno 2018. Prima di assumere questo incarico di rilevanza internazionale, ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Economia in Spagna. La sua posizione all'interno della BCE lo vede partecipe sia del Comitato esecutivo che del Consiglio dei governatori, organi decisionali fondamentali per la politica monetaria dell'Eurozona.

La Banca centrale europea, istituita il 1º gennaio 1999, è l'istituzione monetaria centrale per i paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro. Tra i suoi obiettivi primari figurano il mantenimento della stabilità dei prezzi e la promozione di una crescita economica equilibrata all'interno dell'area dell'euro, pilastri essenziali per la prosperità e la fiducia dei cittadini e delle imprese.