Poste Italiane ha annunciato un significativo rafforzamento della propria posizione nel panorama dei servizi digitali, comunicando di aver raggiunto, nel corso del 2025, l'importante traguardo di 30 milioni di clienti attivi per il servizio Spid. Questo dato evidenzia una notevole espansione rispetto ai 22 milioni di utenti registrati nel 2021, sottolineando una rapida e capillare adozione dell'identità digitale tra i cittadini italiani. L'annuncio è stato fornito dall'amministratore delegato, Matteo Del Fante, durante la presentazione agli analisti finanziari dei conti trimestrali dell'azienda, un'occasione per delineare le prospettive future e le strategie di sviluppo.

Il servizio Spid, che ora prevede un canone di pagamento a partire dal secondo anno di utilizzo, si conferma un pilastro fondamentale per la strategia di crescita di Poste Italiane. Questo strumento di identificazione digitale, sempre più integrato nella vita quotidiana, ha contribuito in maniera sostanziale ai risultati economici dell’azienda. Le previsioni indicano una crescita esponenziale dei ricavi generati da Spid, che dovrebbero passare dai 19 milioni di euro registrati nel 2025 a ben 70 milioni di euro nel 2026, evidenziando la crescente redditività e il potenziale di monetizzazione dei servizi digitali offerti.

Crescita nei Servizi Digitali e dell’Energia

Oltre al successo del servizio Spid, Poste Italiane ha registrato un ulteriore incremento nei ricavi provenienti dai servizi legati al settore dell'energia.

Questo segmento ha mostrato un robusto trend positivo, con i ricavi che sono passati da 126 milioni di euro a 150 milioni di euro. Tale crescita conferma la capacità dell'azienda di diversificare le proprie fonti di entrata e di espandere la propria influenza anche in ambiti complementari a quelli tradizionali, rafforzando la sua presenza nel mercato dei servizi essenziali.

Il Ruolo Strategico di Poste Italiane e il Servizio Spid

Poste Italiane si posiziona come uno dei principali e più affidabili gestori dell’identità digitale Spid in Italia. Il servizio Spid offre ai cittadini la possibilità di accedere in modo sicuro e semplificato a un'ampia gamma di servizi online, sia della pubblica amministrazione che di numerosi enti privati, attraverso un sistema di autenticazione riconosciuto e garantito a livello nazionale.

Grazie al suo ampio bacino di utenti e alla sua diffusione capillare su tutto il territorio italiano, l'azienda ha consolidato la propria leadership, affermandosi come uno degli attori principali e più influenti nel settore dei servizi digitali, sia per i cittadini che per le imprese.

La costante crescita del numero di utenti Spid e l'incremento significativo dei ricavi previsti per il 2026 rappresentano un chiaro indicatore della progressiva e inarrestabile digitalizzazione dei servizi in Italia. In questo contesto di trasformazione, Poste Italiane svolge un ruolo centrale e strategico, agendo da catalizzatore per l'innovazione e facilitando l'accesso a strumenti digitali essenziali per la modernizzazione del Paese. Le prospettive future dell'azienda appaiono solide, sostenute dalla capacità di adattarsi e innovare in un mercato in continua evoluzione.