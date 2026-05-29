Nel mese di maggio il numero dei disoccupati in Germania è diminuito di 58.000 unità rispetto ad aprile, scendendo a quota 2,95 milioni e tornando così sotto la soglia dei tre milioni.

Nonostante il calo congiunturale, il dato resta comunque superiore di 31.000 unità rispetto allo stesso mese del 2025, secondo quanto comunicato dall’Agenzia federale per il lavoro di Norimberga nelle sue statistiche mensili.

Il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,3%, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile, ma in aumento dello stesso valore rispetto a maggio dello scorso anno, come riportato dall’agenzia dpa.

"Nonostante un calo della disoccupazione, la ripresa primaverile quest'anno non ha davvero preso slancio", ha dichiarato la presidente dell’Agenzia federale per il lavoro (BA), Andrea Nahles, nel corso della conferenza stampa mensile a Norimberga.

Analisi dei dati ufficiali e contesto statistico

Per comprendere appieno la portata di questi dati, è utile considerare le rilevazioni precedenti. Secondo i dati provvisori diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Destatis), ad aprile 2026 il numero di disoccupati in Germania si attestava a circa 3,008 milioni. Questo dato, già in calo rispetto ai mesi precedenti, aveva preannunciato la tendenza alla diminuzione che si è poi consolidata a maggio.

Il passaggio sotto la soglia dei tre milioni a maggio, da circa 3,008 milioni di aprile, conferma una riduzione significativa e coerente con le aspettative. L'Ufficio federale di statistica (Destatis) svolge un ruolo cruciale in questo contesto, registrando mensilmente il numero di disoccupati in base alla statistica fornita dall'Agenzia federale per il lavoro. Questa metodologia garantisce una misurazione standardizzata e affidabile, permettendo un monitoraggio preciso delle dinamiche del mercato del lavoro tedesco. La coerenza tra le fonti e le definizioni statistiche è fondamentale per un'analisi accurata e per la formulazione di politiche mirate all'occupazione.