Enel ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un risultato netto ordinario di gruppo pari a 1.941 milioni di euro. Questo dato rappresenta una crescita significativa del 3,9% rispetto ai 1.868 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. L’azienda ha inoltre comunicato che l’Ebitda ordinario del trimestre ha raggiunto i 6.003 milioni di euro, segnando un incremento del 3,6% rispetto ai 5.797 milioni del primo trimestre dell’anno precedente. Questi numeri evidenziano una performance finanziaria robusta per il gruppo energetico.

La società ha attribuito questa positiva performance principalmente ai mercati di Spagna e America Latina.

Il contributo di queste regioni ha permesso di compensare efficacemente la riduzione dei margini che si è verificata in Italia, sottolineando l'importanza della diversificazione geografica per la stabilità e la crescita aziendale.

I Dati Finanziari del Gruppo Enel

Il risultato netto ordinario di 1.941 milioni di euro conferma una traiettoria di redditività in crescita per il gruppo Enel. L'aumento dell’Ebitda ordinario a 6.003 milioni di euro sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere solidi risultati operativi, anche in contesti di mercato potenzialmente variabili. La strategia di Enel ha beneficiato in modo significativo dalle ottime prestazioni registrate nei mercati spagnolo e latinoamericano, che hanno giocato un ruolo cruciale nel bilanciare le dinamiche dei margini nel mercato italiano.

Trasparenza e Comunicazione dei Dati

Per garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni, Enel ha reso disponibile il “Quarterly Bulletin Q1 2026”. Questo documento dettagliato contiene tutti i dati operativi di gruppo relativi al primo trimestre del 2026. La diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolate avvengono attraverso i sistemi eMarket SDIR ed eMarket Storage. Entrambi i sistemi sono gestiti da Spafid Connect S.p.A. e sono autorizzati da Consob. Questi strumenti assicurano che i dati finanziari siano comunicati in modo tempestivo e affidabile a investitori e stakeholder, rafforzando l'impegno dell'azienda verso una gestione chiara e responsabile delle informazioni di mercato.