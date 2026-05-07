Il consiglio di amministrazione di Eni ha ufficialmente nominato Claudio Descalzi come amministratore delegato e direttore generale della società. A Descalzi sono stati conferiti i poteri di amministrazione, con l'esclusione di specifiche attribuzioni che il consiglio si è riservato e di quelle non delegabili per legge. Durante la medesima seduta, è stato altresì confermato il ruolo di Giuseppina Di Foggia quale presidente del consiglio di amministrazione, con un focus particolare sul sistema dei controlli interni.

La presidente Di Foggia avrà il compito di gestire il rapporto gerarchico del responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del consiglio, operando in collegamento con l'amministratore delegato.

Quest'ultimo è incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sottolineando l'importanza di una governance aziendale robusta.

Composizione e requisiti del CdA

Il consiglio di amministrazione ha proceduto con l'accertamento dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per tutti i suoi membri. È stato inoltre verificato il possesso dei requisiti di indipendenza, come previsto dalla normativa vigente, per la presidente Giuseppina Di Foggia e per i consiglieri Stefano Cappiello, Carolyn Adele Dittmeier, Benedetta Fiorini, Emma Marcegaglia, Matteo Petrella, Cristina Sgubin e Raphael Louis L. Vermeir.

La composizione del consiglio riflette diverse provenienze, includendo membri nominati su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Cassa depositi e prestiti, oltre a rappresentanti degli investitori istituzionali. Si segnala il ritorno di Emma Marcegaglia, già presidente del gruppo tra il 2014 e il 2020, che assume ora la carica di consigliere.

Bilancio e strategie finanziarie

L’assemblea degli azionisti di Eni ha approvato il bilancio 2025, che ha registrato un utile di circa 4,4 miliardi di euro. In un'ottica di remunerazione degli azionisti e di gestione strategica delle risorse, è stata deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario di 1,1 euro per azione. Contestualmente, è stata autorizzata un'operazione di buyback fino a 4 miliardi di euro, destinata in larga parte all'annullamento di azioni proprie e in parte all'assegnazione al personale sotto forma di azioni.

Il collegio sindacale ha visto un completo rinnovo: Francesco Fallacara è stato nominato presidente, affiancato dai sindaci effettivi Marcella Caradonna, Andrea Parolini, Maria Francesca Talamonti e Mauro Zanin. I sindaci supplenti designati sono Giulia De Martino e Nadia Fontana. L’assemblea ha inoltre fornito l’autorizzazione per l’utilizzo delle riserve disponibili, inclusa quella ex lege 342/2000, in caso di raggiungimento di specifici livelli di prezzo del greggio e del gas.

Per quanto riguarda i compensi, sono stati mantenuti i valori annuali lordi di 90.000 euro per il presidente del consiglio di amministrazione e di 80.000 euro per i consiglieri, ai quali si aggiunge il rimborso delle spese. Il presidente del collegio sindacale percepirà 85.000 euro lordi annui, mentre i sindaci effettivi riceveranno 75.000 euro ciascuno.