L'introduzione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS2) per il trasporto su strada, prevista a partire dal 2028, è destinata a generare un impatto economico significativo. I costi annui aggiuntivi sono stimati tra 4,7 e 11,3 miliardi di euro. Questa previsione emerge da un rapporto dettagliato di Cer-Confcommercio, che ha analizzato le conseguenze dell'applicazione del mercato europeo delle emissioni non solo sul settore stradale, ma anche su quello residenziale, commerciale e marittimo.

Aumenti dei costi dei carburanti e oneri per il settore

L'analisi del rapporto evidenzia come la quota preponderante dell'onere economico ricadrà sul diesel, con un incremento stimato fino a circa 7,7 miliardi di euro. Nello scenario peggiore, il prezzo del diesel potrebbe subire un aumento superiore al 17%, mentre quello della benzina potrebbe registrare un incremento di oltre il 14%. Questi rincari sono una diretta conseguenza dell'applicazione del prezzo del carbonio sui carburanti, un pilastro fondamentale del sistema ETS2.

Strumenti di supporto europei e le sfide per la decarbonizzazione

Nel contesto di questa transizione, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Commissione Europea hanno annunciato la creazione di una struttura di prefinanziamento ETS2, dotata di 3 miliardi di euro.

Questa iniziativa è volta ad accelerare gli investimenti nei settori coinvolti dal nuovo sistema di scambio delle emissioni, permettendo agli Stati membri di anticipare le misure necessarie prima del 2028, anno in cui è prevista la riscossione dei ricavi dal sistema.

Tuttavia, nonostante l'istituzione di questo strumento, permangono incertezze significative riguardo alle sue modalità operative e all'effettiva allocazione dei fondi, in particolare per il trasporto su strada. Le organizzazioni di categoria sottolineano l'importanza di definire condizioni esplicite che assicurino un supporto concreto agli operatori del trasporto commerciale per la decarbonizzazione. La priorità è garantire un accesso efficace agli strumenti di investimento legati al sistema, con particolare attenzione ai veicoli a zero emissioni, alle infrastrutture di ricarica e alle connessioni di rete, elementi cruciali per le piccole e medie imprese.

La transizione verso una mobilità a zero emissioni è un processo ad alta intensità di capitale, che richiede investimenti iniziali considerevoli per l'acquisto di veicoli, la realizzazione di depositi di ricarica e l'aggiornamento delle reti. Assicurare la prevedibilità del supporto e un allineamento tra la diffusione dei veicoli e lo sviluppo delle infrastrutture sarà fondamentale per mantenere lo slancio e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.