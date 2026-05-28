Il Rapporto Italia 2026 dell’Eurispes, presentato a Roma il 28 maggio 2026, dipinge un quadro nazionale segnato da una profonda “fragilità diffusa”. Quasi la metà dei cittadini, precisamente il 47,8%, manifesta la preoccupazione di un peggioramento della situazione economica italiana nei prossimi dodici mesi, un dato che evidenzia un incremento di oltre dieci punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo diffuso timore è strettamente correlato alla complessa situazione geopolitica, alle crescenti tensioni internazionali e ai rischi a esse connessi.

Le sfide economiche delle famiglie italiane

Tra le principali difficoltà economiche che affliggono le famiglie, il pagamento del canone d’affitto si conferma un ostacolo significativo per il 45,6% di esse. Ma le criticità non si limitano all'abitazione: il 28,7% delle famiglie incontra problemi con il pagamento delle utenze, il 27,2% con il mutuo e il 25,5% con le spese mediche. Ne consegue che circa il 60% delle famiglie arriva a fine mese con difficoltà, e circa un terzo è costretto a ricorrere ai risparmi accumulati per far fronte alle spese quotidiane.

L'allarmante rinuncia alle cure per la salute

Un aspetto particolarmente preoccupante emerso dal Rapporto riguarda le rinunce per la salute.

Il 34,6% degli intervistati ha dichiarato di aver dovuto rinunciare a controlli medici periodici, un dato in netta crescita rispetto al 27,2% del 2025. Analogamente, le cure odontoiatriche sono state sacrificate dal 32,1% dei cittadini, contro il 28,2% dell’anno precedente. Le rinunce in ambito sanitario si estendono ulteriormente, coinvolgendo anche visite specialistiche, spese veterinarie, terapie o interventi medici e persino l’acquisto di medicinali, evidenziando una crescente difficoltà nell'accesso a servizi essenziali.

Uno sguardo approfondito sul Rapporto Italia 2026

Il Rapporto Italia 2026, giunto alla sua 38esima edizione, offre un’analisi a 360 gradi del Paese. La sua struttura si articola in sei capitoli che esplorano macro temi in maniera dicotomica, come democrazia e autoritarismo, o presente e futuro.

L’indagine include anche ampie sezioni dedicate a sondaggi campionari su temi cruciali quali la fiducia nelle istituzioni, la situazione economica delle famiglie, l’uso delle nuove tecnologie e l’impatto dell’intelligenza artificiale. Nonostante le previsioni generali di peggioramento, il Rapporto rileva una sorprendente stabilità economica personale e familiare rispetto alla rilevazione dell’anno precedente.

L'impatto dei rincari sui consumi quotidiani

L’indagine Eurispes ha inoltre evidenziato un giudizio fortemente negativo sull’andamento dei prezzi nell’ultimo anno. L’82% degli intervistati ha segnalato un aumento superiore all’8%. I rincari più pesanti hanno colpito diverse categorie di beni e servizi essenziali: i generi alimentari (93,3%), i carburanti (91,2%), i pasti fuori casa (83,4%) e le spese per viaggi e vacanze (82,2%), incidendo significativamente sul potere d'acquisto delle famiglie.

Il Rapporto Italia 2026 si conferma uno strumento di riferimento indispensabile per l’analisi delle condizioni economiche e sociali del Paese, fornendo una lettura dettagliata delle principali fragilità che coinvolgono le famiglie italiane e delineando le sfide attuali e future.