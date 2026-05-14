Le Borse europee hanno registrato una giornata di rialzi, con Milano e Francoforte che si sono distinte per le migliori performance. L'attenzione degli operatori finanziari è rimasta focalizzata sui cruciali colloqui in corso a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping. In questo scenario, anche i future su Wall Street hanno mostrato un andamento positivo, suggerendo un'apertura favorevole per i mercati americani.

Andamento dei Mercati e Materie Prime

La seduta è stata influenzata da un persistente clima di incertezza, in particolare a causa della situazione nello stretto di Hormuz, che ha mantenuto il mercato del petrolio in uno stato di instabilità.

Il prezzo del WTI si è attestato leggermente al di sopra dei 101 dollari al barile, mentre il Brent ha raggiunto quota 105,6 dollari. Anche il mercato del gas ha seguito una tendenza simile, con i contratti TTF che si sono posizionati a 47 euro al megawattora.

Nel comparto dei metalli preziosi, l'oro ha registrato un lieve calo dello 0,13%, portandosi a 4.690 dollari l'oncia. L'argento ha ceduto lo 0,7%, scendendo a 86,5 dollari l'oncia, evidenziando una giornata di flessione per entrambi i beni rifugio.

Indici Europei e Dati Finanziari Chiave

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, ha segnato un incremento di oltre mezzo punto percentuale, con una spinta significativa proveniente in particolare dal settore tecnologico.

A Piazza Affari, l'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,94%, avvicinandosi in modo deciso alla soglia psicologica dei 50mila punti, attestandosi a 49.949 punti. Il Dax di Francoforte ha registrato un robusto aumento dell'1,27%.

Tra le altre principali piazze finanziarie europee, Parigi ha chiuso con un +0,68%, Londra con un +0,36% e Madrid con un +0,8%, confermando il trend positivo generalizzato. Sul fronte del debito sovrano, lo spread tra Btp e Bund tedeschi è calato a 72,8 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano si è attestato al 3,78%, segnalando una certa distensione sui titoli di stato. Per quanto riguarda i cambi, l'euro ha mantenuto una posizione stabile rispetto al dollaro, scambiando a 1,1705 sul biglietto verde.

Il Ruolo dello Stoxx 600 nel Contesto Europeo

Lo Stoxx Europe 600 è un indice azionario di riferimento che offre una panoramica completa dei mercati europei. Rappresenta circa il 90% della capitalizzazione di mercato delle principali società quotate in Europa, includendo titoli provenienti da 17 Paesi del continente. La sua funzione è quella di benchmark essenziale per valutare l'andamento complessivo e la salute dei mercati azionari europei, fornendo agli investitori un indicatore chiave per le loro strategie.