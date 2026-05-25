Le Borse europee hanno registrato una chiusura in forte rialzo nella seduta del 25 maggio 2026, spinte da un rinnovato ottimismo legato alle speranze di pace e a un contesto energetico più favorevole. Le principali piazze finanziarie del continente hanno segnato progressi significativi: Madrid ha avanzato del 2,1%, Parigi dell’1,8% e Francoforte dell’1,7%. A Milano, il listino ha toccato nuovi massimi storici con un incremento dell’1,3%, mentre i mercati di Londra e New York sono rimasti chiusi per festività.

Questo slancio positivo è stato alimentato dalle attese per una possibile tregua tra Stati Uniti e Iran e dalla prospettiva di una riapertura dello Stretto di Hormuz.

Tali sviluppi hanno avuto un impatto diretto sui mercati delle materie prime, portando a un sensibile calo dei prezzi di petrolio e gas. Il petrolio, in particolare, ha ceduto oltre cinque punti percentuali, con il Wti sceso a 91,4 dollari al barile e il Brent a 98,2 dollari. Anche il gas ha registrato un arretramento del 6,7%, attestandosi a 45,4 euro al megawattora.

In questo scenario, i bond hanno mostrato una notevole forza. I rendimenti dei Btp italiani sono diminuiti di dodici punti base, fissandosi al 3,64%, mentre lo spread con il Bund tedesco si è ristretto a quota 71 punti. Questa dinamica riflette la fiducia degli investitori in un allentamento delle tensioni e in una potenziale stabilizzazione dei costi energetici.

Performance di Piazza Affari e strategie societarie

A Piazza Affari, la giornata è stata caratterizzata da rialzi di rilievo per diverse società. Avio ha brillato con un incremento del 6,9%, seguita da Nexi che ha guadagnato il 6,5%. Il titolo di Nexi è stato particolarmente sostenuto dall’annuncio di Cdp Equity, che ha espresso la volontà di aumentare la propria partecipazione nel capitale della società. Anche Amplifon ha registrato un forte rialzo del 6,3%, beneficiando di una promozione da parte di Kepler Cheuvreux.

Tra le altre performance positive, si segnalano Diasorin (+4%), Buzzi (+3,5%) e Unicredit (+3,1%). Tuttavia, non tutte le aziende hanno chiuso in positivo: Eni ha registrato un calo dell’1,5%, influenzata dal prezzo del petrolio.

Seguono in ribasso anche Tenaris (-0,3%), Stm (-0,2%) e Leonardo (-0,2%).

Dettagli sull'andamento del FTSE MIB e la strategia di Cdp

Il listino milanese, il Ftse Mib, ha raggiunto un nuovo e significativo massimo storico, superando il precedente record di 50.109 punti registrato il 6 marzo 2000, e toccando quota 50.121 punti. Questo traguardo sottolinea la robustezza del mercato italiano in un contesto europeo di ripresa.

Per quanto riguarda la strategia su Nexi, Cdp Equity ha formalmente deliberato la possibilità di incrementare la propria quota di partecipazione fino al 29,9% del capitale sociale. Questa operazione potrà avvenire attraverso acquisti diretti sul mercato o tramite l'utilizzo di contratti derivati, per una percentuale massima dell'8%. È stata esplicitamente esclusa, in questa fase, l'ipotesi di un'offerta pubblica di acquisto (OPA).