Le Borse europee hanno chiuso l'8 maggio 2026 in territorio prevalentemente negativo, con l'eccezione di Piazza Affari che è riuscita a mantenersi sulla parità, registrando un lieve incremento dello 0,02%. Gli operatori di mercato hanno atteso con particolare attenzione la diffusione dei dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti relativi al mese di aprile, previsti per le ore 14.30. Il consensus degli analisti indicava un possibile calo degli occupati, uno scenario che avrebbe potuto rafforzare le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Il tasso di disoccupazione, invece, era atteso rimanere stabile, contribuendo a un clima di cautela e attesa che ha caratterizzato la giornata finanziaria.

Sul fronte internazionale, il prezzo del petrolio Brent ha mostrato una leggera crescita, attestandosi a 100 dollari al barile, mentre il gas naturale europeo (Ttf) ha segnato un rialzo più deciso del 2,2%, raggiungendo quota 44,5 euro. I futures su Wall Street si sono mantenuti positivi, e l'euro ha continuato il suo rafforzamento nei confronti del dollaro, scambiato a 1,17. I rendimenti dei titoli di Stato americani hanno registrato una lieve diminuzione, mentre quelli dei bond europei hanno mostrato un andamento contrastato. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, un indicatore chiave per i mercati obbligazionari, è sceso a 72,5 punti base, segnalando una certa distensione.

Andamento dei principali listini europei e titoli a Milano

Tra i principali listini azionari europei, Francoforte ha segnato un ribasso dello 0,84%, mentre Parigi ha fatto registrare una flessione leggermente superiore, pari allo 0,86%. Londra, invece, ha contenuto meglio le perdite, chiudendo con un calo dello 0,27%. A Milano, il listino FTSE MIB ha mostrato una notevole capacità di recupero, azzerando le perdite iniziali. Questo risultato è stato trainato in particolare da Prysmian, che ha guadagnato un significativo 3,5%, raggiungendo 148,7 euro, a seguito del miglioramento del giudizio a "buy" da parte di Deutsche Bank e l'aumento del target price a 167 euro. Anche Eni e Poste Italiane hanno contribuito positivamente, entrambe in rialzo di oltre l'1,8%.

Al contrario, Leonardo, Fincantieri e Bper hanno registrato performance negative, perdendo più del 2% ciascuno.

Contesto di mercato e dinamiche recenti

Nelle sedute precedenti, i principali mercati europei avevano già mostrato una tendenza negativa, con Piazza Affari che aveva comunque limitato le perdite rispetto agli altri listini. In particolare, nella giornata del 4 maggio 2026, il FTSE MIB aveva registrato una flessione dello 0,96%. In quel contesto, lo spread Btp-Bund si era attestato a 81 punti base, e il rendimento del BTP a dieci anni si posizionava al 3,87%. Il cambio euro/dollaro aveva evidenziato una dinamica di cautela, con variazioni contenute. Tra i titoli che si erano distinti nelle giornate precedenti, figuravano STMicroelectronics, DiaSorin e Nexi tra i migliori performer, mentre Unipol ed Enel avevano segnato i ribassi più marcati, riflettendo una persistente volatilità del mercato.

Il quadro generale dei mercati europei rimane dunque caratterizzato da una certa volatilità e da una forte attesa per i prossimi dati macroeconomici statunitensi. L'attenzione degli investitori è focalizzata in particolare sulle possibili decisioni future della Federal Reserve, le quali potrebbero influenzare in modo significativo l'andamento complessivo dei mercati finanziari internazionali, mantenendo alta la prudenza tra gli operatori.