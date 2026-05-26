Le borse europee mostrano un andamento incerto nella mattinata di martedì 26 maggio 2026, in un clima di nervosismo legato agli sviluppi sul fronte mediorientale. Gli investitori restano focalizzati sulle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, sebbene il rischio di una ripresa delle ostilità permanga.

A livello continentale, la piazza di Parigi cede lo 0,7%, Francoforte lo 0,6% e Milano lo 0,4%. In controtendenza, Londra, riaperta dopo la festività del Memorial Day, registra un incremento dello 0,7%. Segnali positivi giungono dai future su Wall Street, con il Nasdaq che avanza dello 0,8% e l'S&P 500 dello 0,5%.

L'incertezza geopolitica spinge al rialzo il petrolio: il Brent si riavvicina ai 100 dollari al barile, con un aumento del 3,5% a 99,45 dollari, mentre il WTI si porta a un passo dai 93 dollari. Questa dinamica influisce negativamente sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp decennali che salgono di 5 punti base, attestandosi al 3,7%, e lo spread con il Bund che si riallarga a quota 72.

A Piazza Affari, tra i titoli più colpiti, spicca Ferrari (-6,3%) dopo la presentazione della sua nuova auto elettrica Luce. Seguono in calo Moncler (-2,6%), Cucinelli (-2,5%), Avio (-1,8%) e Lottomatica (-1,44%). Si muovono invece in controtendenza STM (+1,1%) e Amplifon (+1,1%), affiancate dai titoli del settore petrolifero come Saipem (+1,1%), Tenaris (+0,9%) ed Eni (+0,7%).

Tensioni in Medio Oriente frenano i mercati europei

I mercati europei mostrano una sostanziale stabilità, con il pan-europeo STOXX 600 che si attesta sui 631,9 punti, in linea con la chiusura precedente, che aveva segnato il livello più alto da fine febbraio. Tuttavia, le speranze di un accordo di pace con l'Iran si affievoliscono a seguito di nuovi attacchi statunitensi, alimentando la cautela degli investitori. Le trattative potrebbero richiedere alcuni giorni, una prospettiva che ha ridotto le aspettative di una rapida soluzione.

Il petrolio Brent, in questo contesto, ha registrato un ulteriore aumento del 2%, intensificando i timori inflazionistici. Tale preoccupazione è particolarmente sentita in un'area fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, soprattutto quelle che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz.

Settori sensibili ai costi energetici, come le compagnie aeree Lufthansa e Ryanair, registrano perdite dell'1,3% ciascuna.

Anche in questo quadro, Ferrari conferma la sua sofferenza, cedendo il 7% e segnando la peggior performance giornaliera da ottobre. Questo risultato pesa sull'intero comparto auto e ricambi, che complessivamente registra un calo del 2%.

Andamento dei principali titoli e materie prime

L'andamento dei listini europei e il rialzo del petrolio riflettono un quadro di mercato complesso. Il Brent, come evidenziato, si è avvicinato ai 100 dollari al barile con un incremento del 3,5% (a 99,45 dollari), e il WTI ha quasi raggiunto i 93 dollari. Altri dati sul Brent indicano un aumento del 2%.

Le performance dei titoli a Piazza Affari si mantengono coerenti con le tendenze generali: Ferrari continua a mostrare un forte calo, mentre STM, Amplifon e i titoli del settore petrolifero, tra cui Saipem, Tenaris ed Eni, registrano performance positive, evidenziando la diversificazione delle reazioni del mercato di fronte alle attuali incertezze geopolitiche ed economiche.