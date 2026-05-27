Rallentano il passo le principali borse europee, mentre i listini statunitensi si muovono in modo contrastato. Il Dow Jones registra un rialzo dello 0,23%, mentre il Nasdaq cede lo stesso valore percentuale. In flessione anche Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna -0,4%.

Si mantengono invece in territorio positivo Parigi (+0,8%), Madrid (+0,6%) e, più marginalmente, Francoforte e Londra, entrambe in progresso dello 0,1%. Sul fronte delle materie prime si confermano forti ribassi: il greggio arretra con il Wti a -4,4% a 89,8 dollari al barile e il Brent a -3,75% a 95,85 dollari. In calo anche il gas naturale, che perde il 3,83% a 45,66 euro al MWh.

Euro in rafforzamento sul dollaro

Euro in rafforzamento sul dollaro, a quota 1,16, e sulla sterlina a 1,35. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 71,5 punti, con il rendimento del titolo italiano in calo di 1,5 punti al 3,68%, quello tedesco di 0,8 punti al 2,97% e quello francese di 1,2 punti al 3,58%.

In Borsa proseguono gli acquisti sul comparto del lusso, con forti rialzi per Adidas (+5,95%), Puma (+5,85%), Moncler (+4,66%) e Brunello Cucinelli (+3,4%).

Performance positive anche per il settore automobilistico, con Renault (+4,75%), Stellantis (+4%) e Mercedes (+3,7%), sostenute dai dati sulle vendite in Europa. In controtendenza Ferrari (-0,35%), che arretra dopo la reazione negativa in Borsa al lancio della nuova Luce, modello interamente elettrico. Pressioni invece sul comparto energetico, con Saipem (-4,35%), Tenaris (-4,15%), TotalEnergies (-3,77%), Shell (-3%) e BP (-2,76%) in netto ribasso.