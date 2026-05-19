I mercati azionari europei hanno mantenuto una sostanziale stabilità il 19 maggio 2026, con l’attenzione degli operatori rivolta agli sviluppi nell’area del Golfo e ai segnali sull’inflazione tra Europa e Stati Uniti. Dopo un avvio debole di Wall Street, i principali listini del Vecchio Continente hanno registrato una leggera frenata. In questo scenario, Francoforte si è distinta come la piazza migliore, in rialzo dell’1,5%, trainata soprattutto dai titoli Sap (+6%) e Rheinmetall, che ha guadagnato quattro punti percentuali.

Andamento delle Borse europee e Piazza Affari

Analizzando le performance, Amsterdam ha chiuso in aumento dello 0,5%, Parigi dello 0,4%. Londra è rimasta piatta, mentre Madrid ha segnato un calo dello 0,1%. La performance più contenuta è stata quella di Piazza Affari, che ha ceduto lo 0,2% in un clima di volatilità. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si è mantenuto sopra i 75 punti base, in leggero rialzo. Nel mercato valutario, l’euro ha perso terreno contro il dollaro, con una flessione di circa lo 0,3% a quota 1,162.

Focus su energia e titoli di Milano

Nel comparto dell’energia, il prezzo del gas è salito dell’1% a 50,7 euro al megawattora. Il petrolio ha mostrato un andamento incerto, oscillando intorno ai 108 dollari al barile, con il Brent attestatosi sui 110 dollari, in lieve calo.

A Piazza Affari, tra i ribassi più significativi, si sono registrati Prysmian (-6,18%), Banca Mediolanum (-2,06%), Amplifon (-1,62%) e Tenaris (-1,40%). Anche Stm ha segnato un ribasso di circa un punto percentuale. Unicredit ha limato lo 0,8%, impegnata nella partita con Commerzbank. In controtendenza positiva si sono mosse Ferrari (+3,77%), Avio (+3,53%), che ha proseguito la sua corsa dopo il successo del lancio del satellite Smile, e Inwit (+3,34%). Anche Fincantieri ha registrato un aumento di oltre due punti percentuali.

Il contesto generale dei mercati è rimasto influenzato dalle incertezze geopolitiche e dai dati macroeconomici. L’attenzione degli operatori è rivolta anche alla prossima trimestrale di Nvidia, un evento che potrebbe generare ulteriore volatilità, e agli sviluppi dei negoziati internazionali.