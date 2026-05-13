L'Eurozona ha registrato una crescita contenuta del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel primo trimestre del 2026, con un aumento destagionalizzato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Anche l'occupazione ha mostrato un incremento marginale. Questi dati, che riflettono una tendenza al rallentamento, sono stati rilevati in un contesto economico globale complesso.

L'andamento del PIL e dell'occupazione nel primo trimestre

Nel dettaglio, il PIL dell'area dell'euro è aumentato dello 0,1% nel primo trimestre del 2026 rispetto al quarto trimestre del 2025.

Questo dato segna un rallentamento rispetto all'incremento dello 0,2% registrato sia nell'Eurozona che nell'Unione Europea nel trimestre precedente. L'Unione Europea nel suo complesso ha visto il proprio PIL crescere dello 0,2% nel primo trimestre del 2026.

Su base annua, la crescita del PIL dell'Eurozona nel primo trimestre del 2026 si è attestata allo 0,8%, un valore inferiore rispetto all'1,2% osservato nel trimestre precedente. Parallelamente, il numero di occupati è aumentato dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nell'UE rispetto al trimestre precedente, anche in questo caso mostrando un rallentamento rispetto all'0,2% di crescita dell'occupazione registrato nel quarto trimestre del 2025.

Contesto economico e fattori di influenza

La crescita marginale del PIL nel primo trimestre del 2026 si inserisce in un quadro macroeconomico globale caratterizzato da significative incertezze. Tra i fattori che hanno contribuito a questo scenario, si evidenziano le tensioni energetiche, in particolare quelle legate al conflitto in Iran e alla conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz. Queste dinamiche internazionali hanno influito sull'andamento economico dell'Eurozona, contribuendo a una crescita più contenuta rispetto alle aspettative e ai dati precedenti.

Le stime preliminari confermano i dati iniziali, evidenziando come la variazione positiva dello 0,1% del PIL rappresenti un rallentamento rispetto al periodo precedente. La crescita su base annua dello 0,8% è altresì inferiore rispetto all'anno precedente, riflettendo un periodo di complessità e sfide per l'economia europea.