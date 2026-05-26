La famiglia Missoni ha annunciato la cessione dell'azienda di moda, definendola una decisione "molto sofferta". L'annuncio, diffuso il 26 maggio 2026, segna un momento cruciale per il celebre marchio italiano, fondato nel 1953 da Ottavio e Rosita Missoni. La scelta giunge dopo decenni di impegno familiare per crescita e affermazione internazionale.

Nel comunicato, la famiglia ha sottolineato chela decisione di cedere il controllo è stata presa "con grande dolore", ma con la consapevolezza di voler garantire continuità e sviluppo al marchio. "Abbiamo sempre operato con passione e dedizione, ponendo al centro i valori della famiglia e dell'artigianalità italiana.

Cedere l'azienda è stata una decisione molto sofferta, ma necessaria per il futuro del brand", si legge nella nota.

Le ragioni strategiche della cessione

La famiglia Missoni ha chiarito che la cessione si è resa indispensabile per assicurare nuove prospettive di crescita e innovazione. Il marchio Missoni, riconosciuto per i suoi iconici motivi a zigzag e l'uso distintivo del colore, ha attraversato fasi di espansione globale, divenendo un simbolo del made in Italy nella moda. Concorrenza internazionale e mutate dinamiche di mercato hanno imposto un ripensamento della strategia. La famiglia si è detta convinta che questa scelta garantirà al brand un futuro solido e nuove opportunità, esprimendo gratitudine a collaboratori, dipendenti e clienti.

Il profilo e la storia del marchio Missoni

Missoni è una maison italiana di moda, fondata nel 1953 a Gallarate (Varese) da Ottavio e Rosita Missoni. L'azienda è celebre per i suoi inconfondibili tessuti lavorati a maglia e per i vibranti motivi geometrici colorati, elementi distintivi a livello internazionale. Nel corso della sua storia, Missoni ha ampliato l'offerta includendo abbigliamento, accessori, profumi e prodotti per la casa, mantenendo una forte identità legata al design e all'artigianalità italiana.

Gestito dalla famiglia fondatrice per oltre settant'anni, il marchio rappresenta uno degli esempi più longevi di impresa familiare nella moda italiana. La maison ha dimostrato capacità di innovare, pur mantenendo saldi i valori originari, affermandosi come ambasciatore dello stile e della creatività italiana nel mondo.