La Ferrari ha annunciato risultati finanziari robusti per il primo trimestre del 2026, registrando ricavi netti pari a 1.848 milioni di euro. Questo dato segna un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando una crescita costante per la casa di Maranello. L'utile operativo (Ebit) si è attestato a 548 milioni di euro, mentre l'utile netto ha raggiunto i 413 milioni di euro. Anche l'Ebitda ha mostrato una performance positiva, raggiungendo i 722 milioni di euro, con un aumento del 4%. Questi dati preliminari consolidati, non ancora revisionati, si riferiscono al trimestre concluso il 31 marzo 2026.

Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha sottolineato come il mix di prodotto ulteriormente arricchito e la domanda costante di personalizzazioni abbiano giocato un ruolo cruciale nel contribuire a questi solidi risultati. Vigna ha inoltre confermato la guidance per il 2026, forte di un portafoglio ordini che si estende significativamente, proiettandosi verso la fine del 2027. Queste performance rafforzano la fiducia nelle prospettive future dell'azienda.

Risultati e Prospettive di Crescita

Il gruppo ha evidenziato una solida crescita nel primo trimestre del 2026, mantenendosi in linea con la traiettoria delineata dalla guidance 2026. Tale andamento positivo è stato sostenuto da tutte le dimensioni di business, nonostante il contesto geopolitico globale.

Un elemento di grande attesa per il futuro prossimo è la presentazione della Ferrari Luce. Vigna ha espresso l'entusiasmo per questa nuova vettura, affermando che "a soli venti giorni dalla prima mondiale della Ferrari Luce, l'attesa non è mai stata così alta". Ha aggiunto che la Ferrari Luce "unisce tante tecnologie straordinarie e la passione di tante persone", rappresentando "la prova di come tradizione e innovazione possano fondersi per creare qualcosa di unico".

L'Identità e l'Impegno di Ferrari

Con la sua sede storica a Maranello, Ferrari si conferma come una delle principali case automobilistiche mondiali, specializzata nella produzione di auto sportive di lusso. L'azienda è universalmente riconosciuta per la sua incessante attenzione all'innovazione tecnologica e alla personalizzazione dei veicoli, fattori che si sono rivelati determinanti per i risultati positivi registrati nel primo trimestre 2026.

Operando su scala globale, Ferrari mantiene una forte presenza nei principali mercati internazionali, continuando a investire in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie per consolidare e rafforzare la propria posizione di leadership nel prestigioso settore automobilistico di alta gamma.