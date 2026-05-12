Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, ha annunciato una significativa apertura verso nuove collaborazioni strategiche, dichiarando che l'azienda è pronta a guardare oltre le attuali partnership con i produttori cinesi. Durante il Future of the Car Summit del Financial Times, Filosa ha enfatizzato che le alleanze future non saranno "monodirezionali" e non si limiteranno esclusivamente ai partner asiatici.

Espansione delle Collaborazioni e Vantaggi Mutui

Filosa ha evidenziato la crescente presenza dei produttori cinesi nel mercato europeo, riconoscendo il potenziale di sinergie con realtà come Leapmotor.

Ha chiarito che, sebbene ci sia spazio per collaborazioni consolidate, l'orizzonte di Stellantis si estende anche ad altri attori del settore. L'amministratore delegato ha ribadito che una partnership efficace deve garantire benefici reciproci, sottolineando l'attrattività di Stellantis grazie alla sua presenza geografica, alla sua scala globale e alla forza dei suoi marchi.

L'importanza di una visione condivisa è stata ulteriormente rimarcata da Filosa, che ha illustrato come la creazione di una "tabella di marcia" con i partner possa generare vantaggi per tutti. Questo include il miglioramento tecnologico, l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e un più efficiente utilizzo delle capacità produttive, elementi chiave per lo sviluppo congiunto.

Leapmotor: Un Modello per la Strategia Futura

La consolidata partnership con Leapmotor, produttore automobilistico cinese, funge da esempio per il modello di collaborazione che Stellantis intende replicare e ampliare. La recente creazione di una joint venture per la produzione di veicoli in Europa con Leapmotor ha segnato un'evoluzione significativa, estendendo la cooperazione dalla sola distribuzione alla manifattura. Filosa ha ribadito l'apprezzamento per Leapmotor, ma ha anche sottolineato l'apertura a "molte altre opportunità" con diversi attori del settore.

Le partnership, ha anticipato Filosa, saranno un pilastro fondamentale della strategia futura di Stellantis, i cui dettagli saranno svelati in occasione del nuovo piano industriale multi-annuale.

Questo sarà presentato durante il Capital Markets Day, fissato per il 21 maggio ad Auburn Hills, Michigan. L'amministratore delegato ha enfatizzato che i marchi costituiscono uno dei maggiori asset di Stellantis, avvertendo che l'abbandono di qualsiasi brand potrebbe tradursi in una perdita di clientela a vantaggio dei competitor. L'obiettivo primario è coniugare un'allocazione efficiente del capitale con strategie mirate e specifiche per ogni singolo marchio.