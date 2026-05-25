Il 25 maggio 2026, il prezzo del gas naturale ha registrato una significativa diminuzione sul mercato europeo. I future Ttf, punto di riferimento per il costo del metano nel Vecchio Continente, hanno concluso la giornata con un calo del 6,27%, attestandosi a 45,63 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam.

Questa marcata flessione è stata attribuita alle prospettive di una possibile fine della guerra in Iran, un fattore che ha influenzato direttamente le dinamiche dei mercati energetici globali. Il mercato ha reagito positivamente alle notizie riguardanti un potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran, il quale potrebbe favorire la riapertura dello Stretto di Hormuz, un canale cruciale per il transito energetico mondiale.

Andamento dei mercati energetici e contesto geopolitico

Nel corso della stessa giornata, anche il prezzo del petrolio ha subito una flessione significativa. I future sul Brent con scadenza a luglio sono scesi del 6,2% a 97,25 dollari al barile, mentre quelli di agosto hanno registrato un arretramento del 5,7% a 94,58 dollari. Il Wti ha ceduto il 5,8% a 91 dollari al barile. Il calo congiunto dei prezzi di gas e petrolio è stato alimentato dalle aspettative di un’intesa tra Stati Uniti e Iran e dalla conseguente possibilità di una normalizzazione dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam aveva già mostrato, durante la seduta, un calo del 4,5% a 46,49 euro per megawattora, prima di stabilizzarsi al valore di chiusura.

Parallelamente, le scorte di gas in Italia hanno superato il 56%, raggiungendo quasi 115 terawattora. A livello europeo, le riserve si attestano al 37,83% (pari a 428,18 terawattora), mentre in Germania sono al 29,33% (76,67 terawattora).

Dichiarazioni e impatto sui listini europei

Il clima di attesa sui mercati è stato ulteriormente influenzato dalle dichiarazioni delle parti coinvolte nei negoziati. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’intesa con l’Iran sarà “o un grande accordo e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo”. Dalla parte iraniana, Teheran ha dichiarato che «è stato raggiunto un consenso su molti argomenti discussi, ma nessuno può affermare che la firma di un accordo sia imminente».

La giornata del 25 maggio ha evidenziato una generale positività sui principali listini europei. Milano ha chiuso in rialzo dello 0,9%, sebbene con volumi contenuti a causa delle festività osservate in alcune importanti piazze finanziarie globali. Nonostante ciò, l’attenzione degli operatori è rimasta focalizzata sull’andamento dei prezzi energetici e sulle evoluzioni dei negoziati internazionali.