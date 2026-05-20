Il prezzo del gas naturale ha registrato una chiusura in marcato calo sulla piazza Ttf di Amsterdam, attestandosi a 49 euro al megawattora. Questa significativa flessione è stata alimentata da un crescente ottimismo, diffusosi in seguito a notizie riguardanti un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.

Dinamiche del mercato e contesto geopolitico

I contratti future con scadenza a giugno hanno evidenziato una netta diminuzione, cedendo il 5,24% e fermandosi a 49,07 euro al megawattora. Nel corso della giornata, il contratto di riferimento olandese per il mese successivo aveva già toccato valori inferiori, con una perdita che aveva raggiunto il 6,7%, scendendo a 43,77 euro per megawattora e, in alcuni momenti, persino a circa 41 euro.

Nonostante questo recente calo, il prezzo del gas si mantiene ancora superiore ai livelli registrati prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente. Tale persistenza è attribuibile principalmente alla perdurante chiusura dello Stretto di Hormuz, un fattore che ha continuato a limitare drasticamente le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) verso il mercato europeo.

Prospettive di intesa e impatti energetici

L'attenzione degli operatori del settore energetico e dei mercati finanziari è ora focalizzata sulle dichiarazioni che suggeriscono un concreto avvicinamento tra Washington e Teheran. Si ritiene che la Casa Bianca sia prossima a raggiungere un'intesa con l'Iran, concretizzata in un memorandum d'intesa volto a porre fine al conflitto.

Questo documento dovrebbe delineare le basi per futuri e più dettagliati negoziati in ambito nucleare.

Un eventuale accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. In cambio, gli Stati Uniti procederebbero con la rimozione di alcune sanzioni economiche e il conseguente sblocco di miliardi di dollari in fondi iraniani attualmente congelati. Un elemento cruciale di tale intesa sarebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di importanza strategica vitale, che consentirebbe la ripresa del transito di gas naturale liquefatto, garantendo un flusso più stabile verso l'Europa e contribuendo a una maggiore sicurezza energetica.

Le reazioni ufficiali confermano il clima di attesa: un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran sta attualmente valutando la proposta avanzata da Washington. Parallelamente, il Pakistan, che ha svolto un ruolo attivo di mediazione tra le due parti, ha confermato che Stati Uniti e Iran sono ormai prossimi a un'intesa definitiva.