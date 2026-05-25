Il gas naturale ha registrato un forte calo sulla piazza Ttf di Amsterdam nella mattinata del 25 maggio 2026, con i future sul gas naturale che hanno subito un crollo significativo. Questa flessione è stata innescata dalle crescenti aspettative di un imminente accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, una prospettiva che potrebbe condurre alla riapertura dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di vitale importanza per il trasporto globale di gas liquefatto.

Crollo dei contratti future e dinamiche di mercato

I contratti future relativi al mese di giugno hanno evidenziato una marcata perdita, cedendo il 6,23% e attestandosi a 45,65 euro per megawattora (MWh).

Questo andamento riflette un diffuso clima di sollievo che ha pervaso i mercati energetici europei, i quali nelle settimane precedenti avevano sperimentato una notevole volatilità, alimentata dalle tensioni geopolitiche nella strategica regione del Golfo.

Analizzando i dati di mercato, il contratto front-month del Dutch TTF Natural Gas Futures, riconosciuto come il principale punto di riferimento europeo per la negoziazione del gas, ha aperto la seduta con un impressionante calo del 20%. Successivamente, gli scambi nella tarda mattinata hanno mantenuto una riduzione del 16%. In particolare, il contratto di maggio 2026 è sceso a 44 euro per MWh, segnando un netto decremento rispetto ai 53 euro per MWh registrati il giorno precedente.

Contesto geopolitico e impatto sulle forniture

La concreta possibilità di un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti ha riacceso le speranze per una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz. Questo cruciale corridoio marittimo è rimasto bloccato per oltre un mese, impedendo il transito di importanti carichi di gas naturale liquefatto (LNG). Precedentemente, due navi cariche di LNG qatariota avevano tentato senza successo di attraversare lo stretto, un evento che avrebbe rappresentato la prima esportazione di LNG dal Qatar dall'inizio del conflitto.

Nonostante l'evidente calo dei prezzi e il conseguente sollievo sui mercati, la situazione relativa alla fornitura fisica di LNG permane critica e tesa.

Il complesso di liquefazione di Ras Laffan in Qatar, il più grande a livello mondiale, ha subito danni estesi e significativi a seguito di un attacco missilistico iraniano avvenuto a metà marzo. Questi gravi danni hanno costretto il Qatar a sospendere la produzione, e le stime attuali indicano che le riparazioni necessarie potrebbero richiedere un periodo fino a cinque anni per essere completate.

I danni alle infrastrutture subiti durante il conflitto non possono essere rapidamente risolti. La perturbazione dell'offerta peserà sui prezzi dell'energia ben oltre qualsiasi finestra di cessate il fuoco, mantenendo alta la pressione sul mercato.

Tra speranze diplomatiche e sfide strutturali

Il marcato calo dei prezzi del gas naturale riflette, dunque, una complessa interazione tra le aspettative di una risoluzione diplomatica delle tensioni e le persistenti e profonde preoccupazioni circa la capacità di approvvigionamento a medio e lungo termine.

Se da un lato il mercato reagisce positivamente alle notizie di distensione, dall'altro deve fare i conti con le sfide strutturali e i danni reali alle infrastrutture che continuano a influenzare la disponibilità di energia.