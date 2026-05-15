Il prezzo del gas naturale ha registrato una marcata accelerazione sulla piazza TTF di Amsterdam, superando la soglia dei 49 euro al megawattora. Tale livello non si registrava dal 13 aprile. Il 15 maggio 2026, i contratti future di giugno hanno segnato un aumento del 2,95%, attestandosi a 49,07 euro al MWh.

L'incremento delle quotazioni è dovuto a una combinazione di fattori. In primo luogo, timori sulle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) sono cresciuti a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il trasporto energetico globale.

A ciò si sommano le preoccupazioni per l'ondata di freddo in Europa occidentale, che ha incrementato la domanda di gas per il riscaldamento.

Dinamiche del mercato del gas in Europa

Il mercato del gas in Europa, con la TTF di Amsterdam quale principale punto di riferimento, è particolarmente sensibile a tali dinamiche. Il superamento dei 49 euro al MWh è un segnale significativo, che riflette tensioni geopolitiche e condizioni climatiche. L'aumento dei prezzi dei contratti future di giugno evidenzia la reattività del mercato a sviluppi internazionali e variazioni stagionali della domanda.

Il ruolo strategico della TTF di Amsterdam

La TTF (Title Transfer Facility) di Amsterdam è il principale hub europeo per la negoziazione del gas naturale.

La sua liquidità e trasparenza la rendono centrale nella determinazione dei prezzi in Europa. La chiusura dello stretto di Hormuz ha intensificato le preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture di GNL, contribuendo all'incremento delle quotazioni. La domanda di GNL è inoltre influenzata da fattori stagionali e climatici, come l'attuale ondata di freddo in Europa occidentale, che aumenta la richiesta di energia per il riscaldamento.