Il prezzo del gas ha registrato una chiusura sostanzialmente stabile sul mercato di Amsterdam, il principale punto di riferimento per l'Europa. Il future sul metano con consegna a giugno ha terminato la seduta con un lieve rialzo dello 0,3%, attestandosi a 44 euro netti al Megawattora. Questa dinamica iniziale suggerisce un momento di relativa calma, sebbene il contesto generale del mercato energetico rimanga intrinsecamente caratterizzato da una marcata volatilità.

L'andamento dei contratti future e le dinamiche di mercato in Europa

Analizzando più nel dettaglio le performance sulla piazza TTF di Amsterdam, i contratti future con scadenza a giugno hanno archiviato la giornata a 44,29 euro al megawattora.

Questo valore ha segnato una flessione dell’1,32% rispetto alla seduta precedente, evidenziando le continue oscillazioni che caratterizzano il mercato europeo del gas. Nelle ultime settimane, le quotazioni si sono mosse all’interno di un intervallo significativo, compreso tra circa 40 e oltre 50 euro/MWh. Tale andamento è stato influenzato in maniera preponderante dal contesto geopolitico internazionale, piuttosto che dai tradizionali fondamentali di domanda e offerta, che solitamente guidano le dinamiche dei prezzi a lungo termine. La prevalenza dei fattori geopolitici sottolinea la sensibilità del mercato a eventi esterni e la sua reattività alle tensioni globali.

Il ruolo cruciale del contesto geopolitico e la situazione degli stoccaggi

La volatilità dei prezzi del gas naturale rimane costantemente elevata, con gli operatori di mercato che osservano con grande attenzione le evoluzioni legate allo Stretto di Hormuz. Questo snodo è riconosciuto come strategicamente vitale per i flussi globali di gas naturale liquefatto (GNL), rappresentando un passaggio obbligato per una quota significativa delle forniture mondiali. Eventuali interruzioni o blocchi nello Stretto avrebbero un impatto diretto e significativo sui flussi di GNL diretti verso l'Europa, con inevitabili e immediate ripercussioni sui prezzi europei, amplificando le tensioni già esistenti e creando incertezza sulle forniture.

La dipendenza da rotte marittime così critiche rende il mercato particolarmente vulnerabile a instabilità regionali.

Sul fronte degli stoccaggi di gas, i dati più recenti indicano un progressivo e costante riempimento delle riserve europee. Le scorte complessive dell’Unione si attestano attualmente al 31,47% della capacità totale, corrispondente a 356,44 TWh. All'interno di questo scenario, si registrano livelli differenziati tra i vari paesi membri: l'Italia mostra un riempimento più elevato, raggiungendo il 48,15% (pari a 98,14 TWh), mentre la Germania si posiziona su livelli più contenuti, al 24,3% (equivalenti a 60,4 TWh). Questo andamento positivo degli stoccaggi gioca un ruolo fondamentale nel contribuire a contenere le tensioni sui prezzi, fornendo un cuscinetto di sicurezza e mitigando parzialmente gli impatti delle fluttuazioni di mercato, sebbene il contesto generale rimanga ancora fragile e suscettibile a rapidi cambiamenti dettati dalle notizie dal Medio Oriente.

Incertezza persistente e i principali driver di mercato

Nonostante il contributo stabilizzante fornito dal riempimento degli stoccaggi, l’incertezza sul mercato del gas permane elevata. Il mercato continua a reagire in modo estremamente rapido e sensibile alle notizie provenienti dal Medio Oriente, con variazioni anche marcate delle quotazioni nel giro di poche sedute. Il fattore geopolitico si conferma, pertanto, il principale driver delle quotazioni, esercitando un'influenza decisamente maggiore rispetto ai tradizionali indicatori legati alla domanda stagionale e ai livelli delle riserve. Questa elevata sensibilità alle dinamiche internazionali evidenzia la persistente vulnerabilità del mercato energetico europeo a eventi esterni, rendendo le previsioni a breve termine particolarmente complesse e il panorama generale imprevedibile.