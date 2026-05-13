Il prezzo del gas naturale ha aperto in calo il 13 maggio 2026, attestandosi a 46,13 euro al megawattora. La diminuzione è stata registrata sul mercato Ttf di Amsterdam, punto di riferimento per le quotazioni europee. Questo valore iniziale segna una tendenza al ribasso rispetto alle precedenti rilevazioni, suscitando l'interesse degli analisti e degli operatori del settore energetico.

L'andamento sul mercato Ttf di Amsterdam è un indicatore cruciale per il settore energetico europeo. La quotazione di apertura a 46,13 euro al megawattora riflette una diminuzione manifestatasi nelle prime fasi della giornata.

Questa variazione è attentamente monitorata dagli operatori del settore, poiché può influenzare i prezzi dell'energia e le strategie di approvvigionamento di aziende e istituzioni a livello continentale.

Il Ruolo del Mercato Ttf di Amsterdam

Il Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam è una piattaforma di scambio virtuale per il gas naturale, situata nei Paesi Bassi. È riconosciuto come il principale hub europeo per la formazione dei prezzi del gas, fornendo un riferimento essenziale per transazioni e contratti a livello continentale. La quotazione del Ttf è utilizzata da numerosi operatori per determinare i prezzi di vendita e di acquisto del gas in Europa, consolidando la sua posizione chiave nel mercato.

Fattori che Influenzano le Quotazioni del Gas

Le fluttuazioni del prezzo del gas sul mercato Ttf sono influenzate da una combinazione di fattori. Tra questi, la domanda stagionale, le condizioni di approvvigionamento (come capacità di produzione e infrastrutture) e le dinamiche geopolitiche che interessano il settore energetico. Il valore registrato il 13 maggio 2026 rappresenta un elemento chiave per la valutazione delle tendenze attuali del mercato europeo del gas, fornendo uno spaccato della complessa interazione di questi elementi.