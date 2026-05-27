Il 27 maggio 2026 ha segnato un avvio di giornata in calo per il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam. Le quotazioni, alle ore 08:08, hanno registrato una diminuzione significativa dell’1,5%, attestandosi a 46,75 euro al megawattora. Gli operatori del mercato continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi della situazione internazionale, in particolare la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il livello degli stoccaggi di gas disponibili, fattori cruciali che influenzano l'andamento dei prezzi.

Il contesto geopolitico, caratterizzato dalle persistenti tensioni tra USA e Iran, si conferma come uno degli elementi chiave che determinano le fluttuazioni delle quotazioni.

Le dinamiche internazionali e le aspettative relative alla capacità di stoccaggio contribuiscono in modo sostanziale a definire la volatilità dei prezzi sul mercato europeo del gas naturale, mantenendo alta la cautela tra gli investitori.

Andamento delle quotazioni sulla piazza Ttf di Amsterdam

La piazza Ttf di Amsterdam si consolida come un riferimento primario per il mercato europeo del gas naturale. Già nella giornata del 25 maggio 2026, i contratti future con scadenza a giugno avevano evidenziato un calo marcato del 6,23%, con il prezzo che si era fissato a 45,65 euro al megawattora. Questo movimento ribassista era stato alimentato dalle aspettative di un imminente accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e dalla conseguente possibile riapertura dello stretto di Hormuz, un crocevia marittimo di fondamentale importanza per il transito delle forniture di gas a livello globale.

Fattori di mercato e prospettive a breve termine

Le recenti variazioni delle quotazioni riflettono la spiccata sensibilità del mercato alle notizie riguardanti i conflitti internazionali e alle condizioni degli stoccaggi. L’attenzione degli operatori rimane costantemente focalizzata sugli sviluppi geopolitici e sulle decisioni che possono avere un impatto diretto sulla disponibilità di gas in Europa. Il livello degli stoccaggi e la complessiva situazione internazionale continuano a rappresentare fattori determinanti per l’andamento dei prezzi nelle prossime sedute, suggerendo una persistente incertezza e la necessità di un monitoraggio continuo da parte degli attori del mercato.