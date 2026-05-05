Il prezzo del gas ha registrato una chiusura in calo nella giornata del 5 maggio 2026. Le quotazioni ad Amsterdam, punto di riferimento per il mercato europeo, hanno segnato una flessione del 2,4%, attestandosi a 47 euro al megawattora. Questa diminuzione si inserisce in un contesto globale di persistente attenzione, con gli operatori che continuano a monitorare con grande interesse sia gli sviluppi in Medio Oriente sia la delicata situazione dello stretto di Hormuz, un corridoio marittimo di cruciale importanza strategica per il transito dell’energia a livello mondiale.

Mercato del gas: volatilità e fattori geopolitici

L'andamento odierno delle quotazioni ad Amsterdam, che rappresenta il principale punto di riferimento per il mercato europeo del gas, riflette una fase di assestamento dopo un periodo di marcata volatilità osservata nelle settimane precedenti. Questo movimento dei prezzi è strettamente correlato alle tensioni geopolitiche che interessano la regione del Golfo Persico. In particolare, le iniziative intraprese dagli Stati Uniti per garantire la riapertura e la sicurezza dello stretto di Hormuz continuano a essere un fattore determinante. La percezione di rischio legata a questo cruciale passaggio marittimo ha un impatto diretto sull'andamento dei prezzi, mantenendo l'attenzione degli operatori di mercato estremamente elevata.

Stoccaggi europei e dipendenza dalle importazioni

Parallelamente agli sviluppi geopolitici, la situazione degli stoccaggi europei rimane un elemento costantemente monitorato. Il contesto attuale è infatti caratterizzato da persistenti incertezze geopolitiche e da una domanda energetica che mostra una notevole variabilità. Il TTF di Amsterdam, principale indicatore del mercato del gas europeo, ha evidenziato una sensibilità intrinseca a questi fattori, con quotazioni che nelle scorse settimane avevano toccato picchi superiori ai 44 euro al megawattora. La strutturale dipendenza dell'Europa dalle importazioni di gas e la complessa configurazione delle sue forniture rendono il continente particolarmente vulnerabile a ogni segnale di incertezza.

Qualsiasi potenziale interruzione o variazione nelle rotte di approvvigionamento, specialmente quelle che attraversano lo stretto di Hormuz, può influenzare rapidamente e significativamente i prezzi del gas.

La combinazione della situazione attuale degli stoccaggi, delle decisioni politiche che verranno adottate e delle condizioni generali del mercato internazionale, continuerà a essere un elemento determinante per l'andamento delle quotazioni del gas nei prossimi periodi. L'attenzione degli analisti e degli operatori resta pertanto costantemente puntata sulle evoluzioni nella regione mediorientale e sulle potenziali ripercussioni che queste potrebbero avere sulle forniture energetiche destinate all'Europa.