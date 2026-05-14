Il prezzo del gas ha registrato un rialzo sulla piazza di Amsterdam, principale riferimento europeo per il mercato del gas naturale, chiudendo il 14 maggio 2026 con un aumento dell’1,5%. Le quotazioni si sono attestate a 47,64 euro al megawattora, riflettendo un contesto di incertezza internazionale.

Il rialzo è strettamente connesso alle persistenti tensioni geopolitiche, in particolare allo stallo tra Stati Uniti e Iran e alla critica situazione dello Stretto di Hormuz, che resta chiuso. La chiusura di questo vitale snodo marittimo, cruciale per il trasporto globale di gas e petrolio, esercita notevole pressione sulle dinamiche dei mercati energetici.

Le ripercussioni si manifestano immediatamente sulle contrattazioni europee. Il mercato di Amsterdam, hub di riferimento per la determinazione dei prezzi del gas, è particolarmente sensibile a queste fluttuazioni. La volatilità dei prezzi è un chiaro indicatore delle preoccupazioni degli operatori per le forniture e la stabilità del mercato globale.

L'andamento delle quotazioni e le previsioni

Il rialzo dell’1,5% registrato a fine giornata si configura come una delle variazioni più rilevanti osservate di recente nel mercato europeo del gas. Il raggiungimento del prezzo finale di 47,64 euro al megawattora avviene in un clima di attesa per eventuali sviluppi sul fronte internazionale. L'attenzione è massima sulla possibile riapertura dello Stretto di Hormuz e sull'evoluzione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran.

Gli operatori del settore monitorano con estrema attenzione l'evolversi degli eventi, al fine di valutare i potenziali impatti sulle forniture future e, di conseguenza, sui prezzi.

Lo Stretto di Hormuz: un crocevia strategico

Lo Stretto di Hormuz si conferma un punto nevralgico e strategico per il transito del gas naturale e del petrolio a livello globale. La sua prolungata chiusura, diretta conseguenza delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, ha un impatto diretto e significativo sull'offerta disponibile sui mercati internazionali. Questa situazione non solo influenza le quotazioni in Europa, ma genera effetti a catena su scala mondiale. La congiuntura attuale mantiene elevata l'attenzione degli operatori e degli analisti sulle dinamiche geopolitiche e sulle possibili conseguenze a lungo termine per l'intero settore energetico globale.