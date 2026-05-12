Il prezzo del gas ha registrato un significativo avvio in rialzo martedì 12 maggio 2026. Sulla piazza di Amsterdam, le quotazioni hanno raggiunto i 47,27 euro al megawattora, segnando un incremento del 2,4% rispetto alla chiusura precedente. Questo movimento riflette l'attenzione degli operatori verso lo stallo in Medio Oriente, un fattore geopolitico che continua a influenzare l'andamento dei mercati energetici internazionali.

L'andamento delle quotazioni sul mercato europeo

Il Ttf di Amsterdam si conferma il mercato di riferimento per il prezzo del gas in Europa.

L'aumento registrato all'apertura delle contrattazioni odierne è un chiaro indicatore della volatilità che caratterizza il settore energetico. Tale volatilità è spesso condizionata da una combinazione di fattori geopolitici e dalle dinamiche globali di domanda e offerta. La quotazione di 47,27 euro al megawattora è un dato di particolare rilevanza, attentamente monitorato dagli operatori e dagli osservatori del mercato.

Il contesto recente delle variazioni di prezzo

Questa tendenza al rialzo non è un evento isolato. Già nei giorni precedenti, il prezzo del gas aveva mostrato segnali di instabilità. L'8 maggio 2026, il Ttf di Amsterdam aveva aperto con un aumento dell'1,1%, attestandosi a 44 euro al megawattora.

Tali oscillazioni confermano una persistente instabilità dei prezzi, legata sia a fattori internazionali sia alle specifiche condizioni di mercato interne all'Unione Europea.

Le continue oscillazioni delle quotazioni del gas sono oggetto di costante e scrupolosa attenzione da parte degli operatori del settore. Essi valutano con precisione i possibili impatti che tali variazioni possono avere sulle forniture energetiche e sui costi finali per le imprese e i consumatori, influenzando così l'economia generale.