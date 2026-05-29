Il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam ha mantenuto una notevole stabilità, attestandosi sopra la soglia dei 47 euro per megawattora (MWh) durante la giornata del 29 maggio 2026. Questa persistenza delle quotazioni riflette un equilibrio delicato nel mercato energetico europeo, influenzato da dinamiche internazionali significative. Nello specifico, i contratti future con scadenza a giugno hanno registrato un modesto incremento dello 0,3%, raggiungendo il valore di 47,11 euro al MWh. Tale andamento rialzista è stato primariamente sostenuto dall'aumento delle quotazioni del gas naturale liquefatto (Gnl) in Asia, una tendenza direttamente collegata al prolungato stato di chiusura dello stretto di Hormuz, un passaggio marittimo strategico di vitale importanza per i flussi energetici globali.

Fattori internazionali e l'andamento dei prezzi in Europa

La stabilità delle quotazioni del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam riveste un'importanza cruciale, poiché questa piattaforma rappresenta il principale punto di riferimento per la determinazione dei prezzi nel mercato europeo. Il mantenimento dei valori al di sopra dei 47 euro è il risultato di un'interazione complessa di fattori internazionali. Tra questi, spicca la situazione del Gnl in Asia, dove la domanda e i prezzi sono in crescita, esercitando una pressione al rialzo anche sulle quotazioni europee. A ciò si aggiunge l'influenza determinante della chiusura dello stretto di Hormuz. Questo blocco, infatti, ha profonde ripercussioni sulle tradizionali rotte di approvvigionamento del gas naturale, alterando le dinamiche di offerta e domanda e contribuendo in modo significativo a sostenere i prezzi non solo nel continente asiatico ma anche sul mercato europeo. La connessione intrinseca tra questi eventi globali sottolinea la sensibilità del mercato del gas a tensioni geopolitiche e interruzioni delle catene di fornitura.