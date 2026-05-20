In un contesto globale di profonde trasformazioni geopolitiche ed economiche, segnato da tensioni, conflitti in aree strategiche e mutamenti nelle catene di approvvigionamento dovuti anche alla transizione digitale, la sicurezza economica emerge come elemento centrale per la tutela degli interessi nazionali ed europei. È quanto ha evidenziato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti il 20 maggio 2026, intervenendo con un videomessaggio agli Stati generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Giorgetti ha sottolineato che la protezione delle filiere produttive, la garanzia della regolarità degli scambi, il contrasto ai traffici illeciti e alla contraffazione, insieme al rispetto delle regole di una concorrenza leale, sono essenziali.

Tali azioni difendono la stabilità economica e finanziaria e rafforzano la fiducia di cittadini e imprese.

Il ruolo strategico delle filiere

Le filiere produttive sono un elemento strategico per l’economia nazionale ed europea, garantendo continuità nella produzione e distribuzione di beni. Il loro rafforzamento è sostenuto da politiche pubbliche che ne promuovono resilienza ed efficienza.

In questa prospettiva, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato l’importanza di rafforzare le catene del valore. Durante la Ministeriale G7 sui minerali critici del 7 maggio 2026, Urso ha sottolineato la necessità di cooperare con i paesi estrattori e di investire in riciclo e stoccaggio.

Ha inoltre rimarcato che molti progetti italiani approvati nell’ambito del Critical Raw Materials Act riguardano il settore del riciclo, dove le imprese nazionali hanno sviluppato competenze avanzate.

Concorrenza e contrasto agli illeciti

Il rispetto delle regole della concorrenza leale è fondamentale per un mercato trasparente e competitivo. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigila su intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni che alterano il regime concorrenziale, intervenendo anche contro normative che contrastano la libera concorrenza.

In questo quadro, il contrasto ai traffici illeciti e alla contraffazione è cruciale per preservare la fiducia di consumatori e imprese, elementi richiamati da Giorgetti come essenziali per la stabilità e la prosperità economica.