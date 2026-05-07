Una giornata particolarmente impegnativa ha caratterizzato la seduta di Campari a Piazza Affari il 7 maggio 2026. Il titolo del gruppo ha registrato un calo significativo del 14%, chiudendo a 5,6 euro. Questa pesante flessione è giunta in risposta alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre dell'anno, diffusi alla vigilia con i mercati già chiusi. I dati hanno rivelato vendite pari a 643 milioni di euro, segnando una diminuzione del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e posizionandosi al di sotto delle stime degli analisti.

Il consensus degli esperti di mercato aveva previsto ricavi per 651 milioni di euro, rendendo la performance effettiva una delusione per gli investitori. Nonostante il management abbia confermato la guidance annuale, il contesto di volatilità macroeconomica e le tensioni geopolitiche hanno continuato a pesare sui consumi e sulla logistica globale. La seduta borsistica ha visto il titolo Campari scivolare in fondo al Ftse Mib, con una perdita che ha superato l’11% durante la giornata e si è attestata al 14% alla chiusura.

Analisi dei risultati e performance geografiche

Nel primo trimestre del 2026, Campari ha comunque registrato una crescita organica del 2,9%. Tuttavia, un effetto perimetro negativo del -2,2% ha influito sui conti, principalmente a causa della cessione di Cinzano e della debolezza del dollaro statunitense e giamaicano.

Gli analisti hanno individuato le cause del divario rispetto alle attese, attribuendole soprattutto a una riduzione delle scorte negli Stati Uniti per i marchi non prioritari, con un impatto stimato di circa 10 milioni di euro. A ciò si aggiungono alcuni fattori temporanei legati alla distribuzione e alla tempistica degli ordini in Europa.

Esaminando la performance per area geografica, l’Europa ha mostrato una crescita dell’1,9%, mentre il Nord America è salito del 2,2%, nonostante un rallentamento legato alle scorte. I mercati emergenti hanno evidenziato una forte espansione, con un aumento del 12,7%. L’area Asia-Pacifico, al contrario, ha segnato una flessione dell’1,6%, penalizzata dalle difficoltà nel canale Global Travel Retail, che ha subito un calo del 13,5%, anche a causa delle tensioni in Medio Oriente.

Prospettive e governance del gruppo

Il gruppo Campari è guidato dal presidente Luca Garavoglia, che detiene circa il 26% della società, quotata alla Borsa di Milano dal 2001. Anche la sorella, Alessandra Garavoglia, membro del consiglio di amministrazione, possiede circa il 25% del capitale. Il management, sotto la guida del CEO Simon Hunt, ha ribadito gli obiettivi per il 2026, prevedendo una crescita organica intorno al 3% e un andamento più robusto nella seconda metà dell’anno. Hunt ha inoltre specificato che le principali pressioni sui costi riguardano attualmente carburanti e logistica, mentre i contratti di lungo periodo relativi al vetro dovrebbero contribuire a limitare ulteriori impatti inflattivi.

Nonostante la fiducia del gruppo in una ripresa progressiva dei consumi e nella solidità dei brand premium, gli analisti mantengono una certa cautela sulla redditività nel breve termine. Il trimestre considerato debole è stato in gran parte ricondotto a elementi transitori, piuttosto che a un effettivo deterioramento della domanda sottostante, suggerendo una potenziale ripresa nel corso dell'anno.