L'inflazione nel Regno Unito ha registrato un significativo rallentamento nel mese di aprile, attestandosi al 2,8%. Questo dato, comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons), si è rivelato inferiore alle previsioni degli analisti, che avevano stimato un valore del 3%, e rappresenta un calo rispetto al 3,3% rilevato a marzo.

La diminuzione dell'inflazione è stata principalmente influenzata dal calo dei prezzi dell’elettricità e del gas. Tale riduzione è attribuibile sia a dinamiche di mercato preesistenti, sia all'efficacia del pacchetto di sostegno governativo destinato alle bollette energetiche.

Le misure implementate dal governo britannico hanno giocato un ruolo cruciale nel contenimento dei costi per le famiglie, contribuendo positivamente all'andamento generale dei prezzi al consumo.

Fattori chiave del rallentamento inflazionistico

L'Ons ha evidenziato come il decremento dei prezzi dell'energia abbia avuto un impatto determinante sull'indice dei prezzi al consumo. Il pacchetto di sostegno governativo ha alleggerito il peso degli aumenti energetici, mentre l'introduzione di un tetto massimo ai prezzi ha contribuito a limitare l'incremento dei costi per elettricità e gas. Questi elementi combinati hanno determinato un netto rallentamento dell'inflazione rispetto ai mesi precedenti.

Nonostante questa flessione, il livello dell'inflazione rimane comunque superiore all'obiettivo del 2% fissato dalla Bank of England.

L'istituto centrale britannico continua a monitorare attentamente l'andamento dei prezzi per valutare eventuali future decisioni in merito alla politica monetaria.

Il ruolo dell'Ons e l'obiettivo della Bank of England

L'Office for National Statistics (Ons) è l'ente ufficiale responsabile della raccolta, analisi e pubblicazione dei dati statistici nel Regno Unito. L'Ons elabora regolarmente l'indice dei prezzi al consumo (CPI), un indicatore fondamentale per valutare l'andamento dell'inflazione nel Paese. L'ente fornisce dati e analisi essenziali a supporto delle decisioni di governo e delle principali istituzioni economiche, inclusa la Bank of England.

L'obiettivo di inflazione stabilito dalla Bank of England è del 2%.

Questo parametro funge da riferimento primario per le decisioni dell'istituto centrale riguardo ai tassi di interesse e alla politica monetaria, con l'intento di assicurare la stabilità dei prezzi e promuovere una crescita economica sostenibile.