L'inflazione negli Stati Uniti ha registrato un'accelerazione significativa nel mese di aprile 2026, attestandosi a un robusto 3,8% su base annua. Questo dato non solo rappresenta un incremento marcato rispetto al 3,3% rilevato nel mese di marzo, ma supera anche le previsioni degli analisti, che si aspettavano un aumento del 3,7%. Il livello raggiunto ad aprile è il più elevato osservato nel Paese dal maggio 2023, evidenziando una pressione crescente sui prezzi al consumo e confermando un trend di rialzo.

L'andamento dell'inflazione "core"

Un'analisi più approfondita rivela che anche l'inflazione "core", un indicatore cruciale che esclude le componenti più volatili come i prezzi dell'energia e degli alimentari, ha mostrato una tendenza al rialzo.

Ad aprile, l'inflazione core si è attestata al 2,8%, in crescita rispetto al 2,6% registrato a marzo. Questo valore ha anch'esso superato le aspettative dei mercati, che si attestavano su un incremento del 2,7%. L'aumento dell'inflazione core è particolarmente rilevante poiché indica una pressione sui prezzi che si estende oltre le fluttuazioni stagionali o congiunturali dei beni più soggetti a variazioni rapide, suggerendo una tendenza inflazionistica più radicata nell'economia statunitense e una potenziale persistenza delle spinte sui prezzi.

Comprendere l'inflazione core e il suo impatto

L'inflazione core è un parametro fondamentale per la valutazione della salute economica, in quanto misura la variazione dei prezzi al consumo escludendo le categorie più instabili, quali appunto l'energia e gli alimentari.

L'obiettivo di questo indicatore è fornire una visione più stabile e meno distorta dell'andamento generale dei prezzi, eliminando la volatilità di alcuni settori. Questo indicatore è ampiamente utilizzato dagli analisti economici e dalle istituzioni finanziarie per valutare le tendenze di fondo dell'inflazione e, di conseguenza, per orientare le decisioni di politica monetaria. Una crescita sostenuta dell'inflazione core può infatti influenzare le scelte delle banche centrali riguardo ai tassi di interesse e ad altre misure economiche, con ripercussioni significative sull'economia generale.

Negli Stati Uniti, la misurazione e la pubblicazione dei dati sull'inflazione sono di competenza del Bureau of Labor Statistics.

Questo ente produce regolarmente gli indici dei prezzi al consumo, fornendo informazioni essenziali per monitorare lo stato di salute economica del Paese. Tali dati sono cruciali non solo per gli economisti, ma anche per i decisori politici e per il pubblico, offrendo indicazioni preziose sulle scelte future in ambito economico e finanziario e sull'impatto sul potere d'acquisto dei cittadini.