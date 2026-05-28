L'inflazione negli Stati Uniti, misurata dall'indice PCE (Personal Consumption Expenditures), ha registrato un aumento significativo a maggio. L'incremento su base annua si è attestato al 3,8%, un dato che si allinea perfettamente con le previsioni degli analisti. Su base mensile, rispetto ad aprile, l'indice ha segnato un +0,4%, un valore leggermente inferiore al +0,5% atteso dagli esperti. Questi dati, pubblicati il 28 maggio 2026, confermano la persistenza delle pressioni sui prezzi al consumo, mantenendo alta l'attenzione della Federal Reserve.

L'indice PCE core, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari, ha mostrato anch'esso una crescita costante. Su base mensile, l'aumento è stato dello 0,2%, mentre su base annua ha raggiunto il 3,3%. Questi valori sottolineano una dinamica inflazionistica che la Federal Reserve considera uno dei principali indicatori per le sue decisioni di politica monetaria, data la sua importanza nel valutare le reali pressioni sui prezzi escludendo le fluttuazioni temporanee.

Andamento dei prezzi: un confronto con i mesi precedenti

L'aumento del 3,8% dell'indice PCE su base annua rappresenta il più alto incremento registrato dall'inizio del 2023, evidenziando una tendenza al rialzo che prosegue da diversi mesi.

Nel periodo precedente, l'indice aveva già mostrato una crescita del 3,5% su base annua. L'incremento mensile dello 0,4% a maggio segue un più marcato aumento dello 0,7% registrato a marzo, indicando una leggera decelerazione della spinta mensile. Per quanto riguarda l'indice core, dopo un +3,2% a marzo, si è attestato al 3,3% su base annua, mentre la crescita mensile è passata dallo 0,3% di marzo allo 0,2% di maggio, segnalando un rallentamento della componente di fondo.

Questa dinamica inflazionistica è stata significativamente influenzata dai rincari dell'energia. In particolare, i prezzi della benzina hanno registrato una crescita notevole: i dati dell'U.S. Energy Information Administration indicano un aumento del 12,3% del prezzo medio nazionale della benzina nel solo mese di aprile.

L'inflazione, che già si presentava elevata prima dell'inizio del conflitto in Iran, ha ricevuto un'ulteriore spinta dalle tensioni geopolitiche. Queste ultime hanno avuto un impatto diretto sui costi energetici e hanno causato interruzioni e stress nelle catene di approvvigionamento globali, contribuendo all'aumento generalizzato dei prezzi.

La Federal Reserve e le prospettive di politica monetaria

La Federal Reserve monitora attentamente l'indice PCE, considerandolo il principale riferimento per il proprio obiettivo di inflazione al 2%. L'attuale livello dell'indice, che si mantiene superiore a tale target, continua a essere un fattore determinante per le decisioni di politica monetaria della banca centrale statunitense.

I mercati finanziari, in risposta a questo scenario, prevedono che la Fed manterrà il tasso di interesse di riferimento nella fascia compresa tra il 3,50% e il 3,75% almeno fino al 2027. Le minute della riunione della Fed del 28 e 29 aprile hanno rivelato che un numero crescente di membri del board sta valutando la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi, qualora le pressioni inflazionistiche dovessero persistere e non mostrare segni di attenuazione.

La persistente dinamica dei prezzi al consumo rimane quindi un elemento centrale nel dibattito economico statunitense, con ripercussioni dirette non solo sulle strategie della Federal Reserve, ma anche sulle prospettive di spesa e sul potere d'acquisto delle famiglie americane, influenzando l'andamento generale dell'economia.