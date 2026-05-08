Intesa Sanpaolo ha registrato un eccellente avvio d'anno, chiudendo il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 2,76 miliardi di euro. Questo dato segna un incremento significativo del 5,6% rispetto ai 2,61 miliardi di euro conseguiti nello stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato ha nettamente superato le stime degli analisti, configurandosi come il miglior utile netto trimestrale e del primo trimestre di sempre per l'istituto. Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come questa performance sia stata trainata dal contributo positivo di tutte le componenti dei ricavi e da una efficace riduzione dei costi.

Prospettive future e politica di dividendi

Le previsioni per il 2026 indicano un utile netto per Intesa Sanpaolo che si attesterà intorno ai 10 miliardi di euro. L'istituto ha inoltre confermato una robusta politica di remunerazione per i propri azionisti, prevedendo di distribuire circa 9,4 miliardi di euro nel corso dell'anno. Questa cifra include il saldo dividendo di maggio, il buyback programmato per luglio e l'atteso interim dividend di novembre. La banca si posiziona così tra le realtà europee con una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate, un segnale di forte fiducia nella propria solidità e capacità di generare valore.

Performance di Banco BPM nel primo trimestre

In un contesto bancario dinamico, anche Banco BPM ha presentato risultati positivi per il primo trimestre.

L'istituto ha chiuso il periodo con un utile netto di 479,7 milioni di euro, superando il consensus di mercato del 7% e allineandosi agli obiettivi del proprio piano industriale. I proventi operativi totali di Banco BPM hanno raggiunto i 1.529,5 milioni di euro, mostrando una crescita rispetto ai 1.475,8 milioni registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente. Il margine di interesse si è attestato a 751,4 milioni di euro, mentre le commissioni nette hanno raggiunto i 708,1 milioni di euro. Sul fronte degli impieghi, quelli netti verso la clientela sono cresciuti, toccando i 100,5 miliardi di euro al 31 marzo 2026.

Solidità patrimoniale e qualità del credito

Banco BPM ha altresì evidenziato un costante miglioramento nella qualità del credito.

L'incidenza delle esposizioni deteriorate sul totale degli impieghi al lordo delle rettifiche è diminuita, attestandosi al 2,1%, in calo rispetto al 2,2% di inizio anno. Per quanto riguarda gli indicatori patrimoniali, il Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) al 31 marzo 2026 si è mantenuto solido al 13,59%, risultando sostanzialmente stabile rispetto al 13,58% registrato al 31 dicembre 2025. Questi dati, complessivamente, sottolineano la solidità e la resilienza delle principali banche italiane nel corso del primo trimestre del 2026, evidenziando una gestione finanziaria efficace e prospettive incoraggianti per il settore.