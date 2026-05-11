L'Istituto per le Opere di Religione (Ior) ha pubblicato il Bilancio d'Esercizio 2025, contenuto nella quattordicesima edizione del Rapporto Annuale. L'Istituto ha registrato un utile netto di 51 milioni di euro, in crescita del 55,5% rispetto al 2024. Questo risultato positivo è stato attribuito anche all'aumento della raccolta della clientela.

Considerata la solidità dei dati finanziari e le esigenze di patrimonializzazione, la Commissione Cardinalizia ha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a 24,3 milioni di euro, con un incremento del 76,1% rispetto al 2024.

La crescita dell'utile netto è principalmente riconducibile al miglioramento dei risultati operativi, grazie a una gestione attiva e disciplinata dei portafogli e a condizioni favorevoli di mercato. Questo andamento ha determinato un rilevante incremento della redditività complessiva, sostenuta anche dalla variazione positiva delle riserve del Fondo Pensione.

Risultati della gestione finanziaria

La gestione attiva dei portafogli e la disciplina operativa hanno contribuito significativamente ai risultati raggiunti. L'incremento della raccolta della clientela si è rivelato un fattore chiave di crescita. La variazione positiva delle riserve del Fondo Pensione ha ulteriormente rafforzato la redditività complessiva dell'Istituto nel 2025.

Il quadro delle attività immobiliari e finanziarie

Nel contesto delle attività finanziarie e immobiliari collegate allo Ior, la controllata SGIR ha effettuato la vendita integrale dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), aumentando la liquidità in cassa da 1,3 a 3,5 milioni di euro. I ricavi da locazione sono cresciuti da circa 2,1 a quasi 2,3 milioni di euro, con un rendimento lordo dell’8,9%. I canoni medi a Roma hanno registrato un aumento del 5,8% rispetto ad aprile 2025, raggiungendo una media di circa 19,8 euro al metro quadro nel primo trimestre 2026. Si ricorda che lo Ior aveva chiuso il 2024 con un utile netto di 32,8 milioni di euro.

Le risorse finanziarie liberate dalla vendita dei BOT potranno essere destinate a interventi di riqualificazione, efficienza e acquisizioni opportunistiche, mantenendo prudenza e flessibilità nella gestione finanziaria.