A marzo 2026, il commercio estero italiano ha registrato una crescita congiunturale delle importazioni pari al 4,8%, superando le esportazioni, ferme al 4,1%. L'export mensile è stato più marcato per l'area Unione Europea (+4,7%) rispetto all'extra-UE (+3,6%). Nel primo trimestre 2026, l'export complessivo è cresciuto del 4,0%, l'import del 2,3%. Su base annua a marzo 2026, l'export è aumentato del 7,4% in valore e del 4,2% in volume. La crescita tendenziale in valore è stata più sostenuta nei mercati UE (+9,6%) rispetto agli extra-UE (+5,1%). L'import ha mostrato un incremento tendenziale dell'8,0% in valore (UE +8,1%, extra-UE +7,9%) e del 9,1% in volume.

Dinamiche Extra-UE

Per l'interscambio commerciale extra-UE27, a marzo 2026 l'aumento congiunturale delle importazioni è stato del 3,5%, quello delle esportazioni del 3,1%. L'export mensile è stato trainato da maggiori vendite di energia, beni di consumo non durevoli e beni strumentali. Sul fronte import, esclusi i beni di consumo non durevoli, si sono registrati incrementi diffusi, in particolare per energia e beni strumentali.

Nel primo trimestre 2026, l'export extra-UE è cresciuto del 4,6%, sostenuto da beni intermedi e beni strumentali. L'import nello stesso periodo è aumentato del 3,7%, spinto da beni strumentali ed energia.

Andamento Aree e Settori

A marzo 2026, l'export extra-UE ha mostrato una crescita su base annua del 4,5%, grazie all'aumento delle vendite di energia, beni intermedi e beni di consumo non durevoli.

L'import ha segnato un incremento tendenziale del 7,8%, trainato dagli acquisti di beni strumentali e beni intermedi. L'avanzo commerciale extra-UE si è attestato a 5.643 milioni di euro, il deficit energetico a -3.962 milioni.

Tra i principali partner extra-UE, marcati aumenti delle esportazioni verso la Svizzera (+84,6%) e la Cina (+23,5%) sono stati osservati. L'export verso paesi OPEC, Turchia e MERCOSUR è diminuito. Sul fronte import, forti incrementi dagli Stati Uniti (+68,8%), paesi OPEC (+21,5%), Regno Unito (+18,7%) e Svizzera (+13,7%), mentre sono diminuite le importazioni da India e Cina.