Il settore turistico italiano ha registrato un notevole incremento nel primo trimestre del 2026, consolidando la ripresa già osservata. I dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) il 26 maggio 2026 evidenziano una crescita significativa: gli arrivi nelle strutture ricettive sono aumentati del 4,2%, mentre le presenze hanno segnato un incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questa espansione dei flussi turistici interessa sia la componente di viaggiatori italiani sia quella straniera, con un aumento generalizzato che si estende su tutto il territorio nazionale.

Le regioni tradizionalmente a maggiore vocazione turistica hanno beneficiato in modo particolare di questa ripresa, sostenuta efficacemente dalla domanda internazionale e dal ritorno di visitatori provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei.

Dinamiche di crescita nel primo trimestre 2026

L'analisi dettagliata dei dati raccolti dall'Istat conferma che il turismo in Italia sta proseguendo il percorso di consolidamento dei segnali positivi già emersi nel corso del 2025. L'incremento degli arrivi e delle presenze si traduce direttamente in una maggiore occupazione delle strutture ricettive, coinvolgendo sia il comparto alberghiero che quello extra-alberghiero.

La crescita delle presenze è risultata particolarmente marcata nelle città d'arte e nelle località balneari, aree che hanno visto un ritorno significativo del turismo internazionale.

Parallelamente, anche il turismo interno ha mostrato segnali positivi, contribuendo all'andamento favorevole complessivo. L'Istat evidenzia inoltre una tendenza alla diversificazione delle mete scelte dai viaggiatori, con un interesse crescente anche per le aree rurali e i piccoli centri, ampliando così l'offerta turistica del Paese.

Il ruolo dell'Istat nel monitoraggio turistico

L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) si conferma l'ente pubblico italiano di riferimento per la produzione e la diffusione di informazioni statistiche ufficiali. L'istituto svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio dei principali fenomeni economici, demografici e sociali del Paese, tra cui l'andamento del settore turistico.

I dati e i report diffusi dall'Istat costituiscono un riferimento indispensabile per istituzioni, imprese e cittadini, fornendo una base solida per comprendere le dinamiche e le tendenze del comparto.

Attraverso rilevazioni periodiche e la pubblicazione di rapporti dettagliati, l'Istat consente di analizzare l'evoluzione dei flussi turistici, offrendo indicatori essenziali per la programmazione e la valutazione delle politiche di settore, contribuendo così a orientare le strategie di sviluppo del turismo in Italia.