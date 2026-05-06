Le vendite al dettaglio in Italia hanno mostrato un significativo incremento nel mese di marzo, segnalando una dinamica positiva sia nel confronto con il mese precedente sia su base annua. Questo trend di crescita è stato particolarmente evidente per il commercio elettronico, che ha registrato un notevole balzo in avanti.

Nel dettaglio, a marzo, le vendite al dettaglio hanno registrato un aumento complessivo rispetto al mese di febbraio. Il valore delle vendite è cresciuto dello 0,8%, mentre il volume ha segnato un incremento dello 0,7%. Questi dati indicano una ripresa costante e una maggiore propensione agli acquisti da parte dei consumatori sul territorio nazionale.

L'andamento complessivo delle vendite al dettaglio

Analizzando la performance su una scala temporale più ampia, le vendite al dettaglio hanno evidenziato una robusta crescita anche su base annua. Il valore totale delle vendite è aumentato del 3,7%, mentre il volume ha registrato un incremento del 2,1%. Questi numeri sottolineano una solida espansione del settore commerciale rispetto all'anno precedente, consolidando un percorso di sviluppo.

Il primo trimestre dell'anno ha confermato questa tendenza positiva. Rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio hanno visto un incremento generale dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. Questa crescita diffusa ha interessato in modo equilibrato sia i beni alimentari sia i beni non alimentari, dimostrando la vitalità di entrambi i segmenti di mercato.

Nello specifico, le vendite di beni alimentari hanno mostrato un aumento dello 0,9% in valore e dello 0,1% in volume. Parallelamente, i beni non alimentari hanno registrato una crescita dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume. Questi dati evidenziano una domanda sostenuta in tutti i comparti principali del settore retail.

Canali di distribuzione e la spinta dell'online

Un'analisi più approfondita rivela che, nel confronto annuo, il valore delle vendite al dettaglio è aumentato in tutte le principali forme distributive. Questo indica una ripresa generalizzata che ha coinvolto l'intero panorama commerciale, dalle grandi catene ai piccoli esercizi.

La grande distribuzione ha registrato un incremento del 3,7%, confermando il suo ruolo centrale nel mercato.

Anche le imprese operanti su piccole superfici hanno mostrato una crescita significativa, pari al 3,1%, evidenziando la resilienza del commercio di prossimità. Le vendite al di fuori dei negozi, che includono ad esempio il porta a porta e le vendite ambulanti, hanno segnato un aumento del 3,4%, contribuendo al quadro positivo generale.

Tuttavia, il settore che si è distinto con la performance più impressionante è stato il commercio elettronico. Le vendite online hanno registrato una crescita eccezionale dell'11,2% rispetto a marzo dell'anno precedente. Questo dato sottolinea la crescente importanza e l'accelerazione della digitalizzazione nel comportamento d'acquisto dei consumatori, consolidando l'e-commerce come motore trainante della crescita nel settore retail.

In sintesi, i dati di marzo e del primo trimestre delineano un quadro di dinamismo e crescita per le vendite al dettaglio, con una ripresa che attraversa tutti i canali e una leadership indiscussa del commercio online.