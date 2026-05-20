Il 20 maggio 2026, a Roma, è stata annunciata una significativa svolta nei rapporti tra India e Italia. Il premier indiano Narendra Modi, durante una conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dichiarato che i due Paesi stanno vivendo una fase di rinnovata fiducia, culminata nell'ufficializzazione di una **partnership strategica**. Questa intesa ambiziosa mira a imprimere un **balzo in avanti** agli scambi commerciali bilaterali, fissando un obiettivo di **20 miliardi di euro**.

Modi ha enfatizzato l'importanza di questa collaborazione, evidenziando come la presenza economica italiana in India sia già robusta e in crescita.

«C’è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica, che segua i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro», ha affermato il premier indiano. Ha inoltre aggiunto che «più di 800 imprese italiane sono in India e partecipano attivamente, c’è nuovo entusiasmo e fiducia», sottolineando il dinamismo e la reciproca convenienza di tale interazione.

La partnership strategica Italia-India

La **partnership strategica** tra Italia e India è concepita per rafforzare in maniera sostanziale la cooperazione economica e commerciale tra le due nazioni. L'obiettivo primario è il raggiungimento, entro i tempi stabiliti, di un volume di scambi che tocchi i **20 miliardi di euro**.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di collaborazione già ben consolidata, che vede una presenza significativa di **imprese italiane** sul territorio indiano e una crescente fiducia reciproca tra le rispettive economie, fattori che promettono di accelerare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il ruolo delle imprese italiane in India

Attualmente, un numero considerevole di aziende italiane, **oltre 800**, opera attivamente in India. Queste imprese contribuiscono in modo significativo a diversi settori dell'economia locale, fungendo da pilastro per lo sviluppo e l'innovazione. La loro presenza è un elemento cruciale per il successo della **partnership strategica**, poiché favorisce l'interscambio commerciale, la condivisione di know-how e la collaborazione industriale, creando un circolo virtuoso di crescita e opportunità per entrambi i Paesi. Il nuovo entusiasmo e la rinnovata fiducia menzionati dal premier Modi riflettono proprio questa dinamica positiva e il potenziale ancora inespresso della cooperazione bilaterale.