L'Italia si appresta a diventare, nel 2026, il Paese con il più alto rapporto debito/Pil dell'area euro, superando la Grecia. Questa proiezione, basata sulle stime dei governi nazionali e del Fondo Monetario Internazionale, segna un passaggio significativo tra due nazioni storicamente annoverate tra i cosiddetti 'Pigs'.

Le proiezioni sul debito pubblico di Italia e Grecia

Le previsioni per il 2026 indicano un aumento del debito pubblico italiano. Il Documento di Economia e Finanza (Dfp) italiano stima una crescita al 138,6% del Pil, in rialzo rispetto al 137,1% previsto per il 2025.

Al contrario, la Public Debt Management Agency greca prevede una netta diminuzione del proprio debito, che dovrebbe attestarsi al 136,8% del Pil nel 2026, in calo dal 146,1% del 2025.

Queste tendenze sono confermate dall'ultimo outlook del Fondo Monetario Internazionale, che stima per l'Italia un debito al 138,4% del Pil per l'anno in corso e per la Grecia al 136,9%. Il nuovo rapporto debito/Pil della Grecia sarà incluso nel piano fiscale pluriennale che il Paese presenterà alla Commissione europea entro la fine del mese. Per l'Italia, il piano di bilancio indica una sostanziale stabilità del debito al 138,5% nel 2027, con un successivo calo al 137,9% nel 2028 e al 136,3% nel 2029.

Il percorso di aggiustamento del debito: Grecia e Italia a confronto

Negli ultimi anni, la Grecia ha intrapreso un rapido e significativo aggiustamento del proprio debito pubblico. Dal 2020, quando il debito greco raggiungeva il 210% del Pil, si è registrata una notevole riduzione. Tra il 2020 e il 2025, il bilancio primario è passato da un deficit superiore al 7% del Pil a un avanzo del 5%. Inoltre, nel periodo post-Covid (2021-2025), la Grecia ha registrato un tasso di crescita medio del 7,7%.

Il debito pubblico greco, che per due decenni è stato il più elevato nella zona euro, si è ridotto di oltre 45 punti percentuali dal 2020, raggiungendo il 145% del Pil nel 2025. Nello stesso arco temporale, l'Italia ha registrato una riduzione del proprio debito di circa 17 punti percentuali.

La Grecia, reduce da una crisi finanziaria decennale e da tre programmi di salvataggio per un totale di circa 280 miliardi di euro, prevede di rimborsare anticipatamente prestiti per circa 7 miliardi di euro dal primo pacchetto di aiuti entro la fine dell'anno, a testimonianza del suo percorso di risanamento finanziario.