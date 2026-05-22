Kevin Warsh ha ufficialmente assunto la carica di presidente della Federal Reserve. La cerimonia di giuramento si è tenuta il 22 maggio alla Casa Bianca, segnando l'inizio del suo mandato come massimo banchiere centrale degli Stati Uniti. L'evento, che ha visto Warsh succedere a Jerome Powell, si è svolto nella East Room della residenza presidenziale, alla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui membri della Corte Suprema, del Congresso, del Gabinetto e leader del mondo imprenditoriale.

Durante l'insediamento, il presidente degli Stati Uniti ha introdotto Warsh, ponendo l'accento sull'indipendenza cruciale della Federal Reserve.

Il giuramento è stato amministrato dal giudice della Corte Suprema Clarence Thomas, con Warsh che ha prestato solenne giuramento su una Bibbia tenuta dalla moglie. Jerome Powell, che ha guidato la Federal Reserve dal 2018, continuerà a far parte del Board of Governors fino alla conclusione dell'indagine del Dipartimento di Giustizia.

Il ruolo di Warsh e l'indipendenza della Fed

Il presidente ha espresso forti parole di fiducia e incoraggiamento per il nuovo leader: “Voglio che Kevin sia totalmente indipendente. Voglio che sia indipendente e che faccia un ottimo lavoro. Non guardare me, non guardare nessun altro, fai le tue scelte e fai un ottimo lavoro, ok?”. Ha inoltre aggiunto la sua convinzione che Warsh “sarà ricordato come uno dei più grandi presidenti della Federal Reserve che abbiamo mai avuto”, lodandone le straordinarie capacità e la reputazione consolidata.

Dal canto suo, Warsh ha rassicurato i legislatori sul suo impegno a preservare l'indipendenza della banca centrale in materia di politica monetaria, dichiarando esplicitamente che non "predeterminerà" i tassi di interesse su sollecitazione presidenziale. Le decisioni sui tassi sono il frutto di un processo collegiale, prese da un comitato di dodici alti funzionari della Federal Reserve; sebbene il presidente eserciti una significativa influenza, è fondamentale costruire un ampio consenso all'interno del gruppo.

Le sfide economiche e la politica monetaria

La Federal Reserve si trova ad affrontare un quadro economico complesso. Sotto la precedente guida di Powell, la banca centrale ha gestito le ripercussioni della pandemia di COVID-19 e un periodo di inflazione elevata.

Attualmente, l'inflazione negli Stati Uniti persiste al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Fed, avendo registrato un ulteriore aumento nel mese di marzo. Il comitato per la definizione dei tassi ha mostrato una recente divisione riguardo a possibili tagli, con una maggioranza che propende per un probabile aumento dei tassi qualora l'inflazione dovesse rimanere ostinatamente elevata.

Kevin Warsh, che in passato ha servito nel board della Fed dal 2006 al 2011, era precedentemente noto per una posizione più "falco", ovvero favorevole a una politica monetaria più restrittiva. Tuttavia, più di recente, ha espresso un'opinione a favore di tassi di interesse più bassi, argomentando che l'avanzamento dell'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a contenere l'inflazione e a stimolare la produttività. Questo punto di vista alimenta il dibattito interno alla Federal Reserve, con diverse prospettive tra i membri del comitato sulla direzione più opportuna per la futura politica monetaria.