Nel 2025, la presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, ha evidenziato come l'apprezzamento dell'euro abbia giocato un ruolo cruciale nel contenere le pressioni inflazionistiche. Queste pressioni erano state generate dai dazi imposti dagli Stati Uniti, all'epoca principale mercato di riferimento per l'export europeo. L'osservazione è stata inclusa nell'introduzione al rapporto annuale 2025 della BCE, un documento che ha analizzato in dettaglio le dinamiche economiche dell'area euro in un contesto globale caratterizzato da significative incertezze e tensioni commerciali.

Politiche monetarie e contenimento dell'inflazione

La BCE ha implementato una drastica stretta monetaria tra il 2022 e il 2023, con un aumento dei tassi di 450 punti base, una misura poi gradualmente riassorbita a partire dal 2024. Lagarde ha affermato che questa strategia si è dimostrata efficace, consentendo di riportare l'inflazione su livelli in linea con l'obiettivo del 2%. Dopo le turbolenze seguite al 'Liberation Day' di un anno prima, la BCE ha proseguito con determinazione il percorso di riduzione dei tassi, raggiungendo il 2% nel giugno 2025. Questo approccio mirato ha permesso di stabilizzare i prezzi e di riallineare le aspettative inflazionistiche.

Resilienza economica e fattori di crescita

La presidente Lagarde ha inoltre sottolineato la sorprendente resilienza dell'economia dell'area euro di fronte a un ambiente globale sfidante. Questa capacità di adattamento è stata attribuita a un vero rafforzamento della domanda interna, che ha più che compensato lo shock esterno. In particolare, gli investimenti hanno rappresentato un fattore chiave nel sostenere la crescita economica interna. Il rapporto annuale della BCE ha evidenziato come, nonostante le pressioni esterne, l'area euro sia riuscita a mantenere una traiettoria di stabilità, grazie sia a politiche monetarie mirate sia alla forza dell'euro.

Prospettive economiche e sfide future

Le previsioni economiche per l'area euro, contenute nel rapporto 'Results of the ECB Survey of Professional Forecasters for the second quarter of 2026', indicano un'inflazione 'headline' del 2,7% per il 2026 e del 2,1% per il 2027, con una stabilizzazione attesa al 2% nel 2028.

Per l'inflazione 'core', le proiezioni sono del 2,2% per il 2026 e il 2027, e del 2,1% per il 2028, con aspettative a lungo termine ferme al 2% per entrambe. Per quanto riguarda il PIL reale, le stime prevedono una crescita dell'1,0% nel 2026 e dell'1,3% sia nel 2027 che nel 2028. Il tasso di disoccupazione è previsto in diminuzione, con valori del 6,3% nel 2026, 6,2% nel 2027 e 6,1% nel 2028. Questi dati riflettono le continue sfide legate ai prezzi energetici e alle tensioni geopolitiche, ma anche la dimostrata capacità di adattamento dell'economia europea a scenari complessi.