Il Gruppo Ludoil, sotto il controllo della famiglia Ammaturo, ha siglato un accordo strategico con Goi Energy per l'acquisizione della partecipazione detenuta da quest'ultima nel capitale di Isab. Questa operazione riguarda la società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo e delle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche ad essa connesse. L'impianto, situato in provincia di Siracusa, nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta e Melilli, rappresenta il più grande complesso di raffinazione in Italia, vantando una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e una capacità operativa di 15 milioni di tonnellate.

Il Ritorno di un Asset Strategico Sotto Guida Italiana

L'acquisizione si articola in due fasi distinte. La prima fase, che riguarda il 51% delle quote, è subordinata all'ottenimento del via libera da parte del governo italiano, in conformità con la normativa sul golden power, oltre alle necessarie autorizzazioni Antitrust e regolatorie. Questa mossa segna un momento cruciale: un asset industriale di importanza strategica per la sicurezza energetica nazionale ritorna sotto una guida interamente italiana, rafforzando la presenza del Paese nel settore della raffinazione.

Ludoil ha l'ambizione di trasformare Isab in una vera e propria energy company, con un portafoglio integrato che spazierà dal processing del greggio alle bioenergie avanzate.

Questa evoluzione mira a posizionare Isab come un hub strategico fondamentale per i flussi energetici che collegano l'Europa, l'Africa, l'America e il Medio Oriente, sottolineando la sua centralità nel panorama energetico internazionale.

Innovazione Industriale e Impatto Occupazionale

Il piano industriale delineato per Isab prevede, nel medio termine, un forte orientamento verso lo sviluppo del bio-processing avanzato. Questo include l'introduzione progressiva di nuove filiere produttive dedicate alla generazione di Hydrotreated Generation e BioETB. Tali iniziative sono in piena sintonia con il percorso evolutivo del distretto industriale di Priolo, già oggetto di investimenti significativi nel campo della bioraffinazione, consolidando la sua vocazione all'innovazione.

Sul fronte occupazionale, Ludoil ha garantito che l'attuale organico sarà integralmente preservato. Il piano di sviluppo è inoltre concepito per generare nuove opportunità sul territorio, anche attraverso la creazione di sinergie virtuose con il mondo dell'istruzione e della ricerca. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di competenze ingegneristiche maturate in decenni di attività in Sicilia, promuovendo una conduzione aziendale basata su un modello di creazione di valore condiviso.

Ludoil: Protagonista della Trasformazione Energetica Nazionale

La complementarità tra le consolidate capacità commerciali e infrastrutturali di Ludoil e le profonde competenze industriali di Isab abiliterà una integrazione verticale dell'intera filiera.

Questo processo si estenderà dal procurement delle materie prime al downstream, fino alla distribuzione finale dei prodotti. Grazie a questa operazione, Ludoil è destinata ad affermarsi come la principale multi-energy company privata italiana, con ricavi consolidati attesi che supereranno i 10 miliardi di euro annui. Questo posizionerà il gruppo tra i maggiori operatori nazionali per fatturato, rendendolo un protagonista di spicco nella trasformazione del sistema energetico italiano.