Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente firmato il decreto per la nomina dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Questa prestigiosa onorificenza, istituita nel lontano 1901, viene conferita annualmente a imprenditori e imprenditrici che si sono distinti in maniera eccezionale per la loro capacità innovativa, la significativa crescita delle loro aziende e il loro tangibile contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese. L'annuncio delle nomine è stato diffuso il 28 maggio 2026, segnando un momento importante per l'imprenditoria italiana.

I neo-insigniti provengono da una pluralità di settori produttivi, che spaziano dall'industria all'agricoltura, dai servizi alla moda, dal turismo all'energia e al comparto alimentare. Questa vasta rappresentazione settoriale evidenzia la diversità e la ricchezza del tessuto imprenditoriale italiano. Il titolo di Cavaliere del Lavoro si configura come uno dei massimi riconoscimenti per l'imprenditoria italiana, assegnato a coloro che hanno dimostrato meriti professionali di rilievo e un profondo impegno sociale, contribuendo attivamente al progresso della nazione.

Criteri di selezione e settori strategici

La selezione dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro è avvenuta sulla base di criteri rigorosi e ben definiti, volti a identificare le eccellenze del panorama imprenditoriale.

Tra questi, spiccano la capacità di innovare e di introdurre soluzioni all'avanguardia, l'espansione e il consolidamento sui mercati internazionali, l'impegno concreto nella sostenibilità ambientale e sociale, e la promozione attiva del lavoro e della formazione professionale. Le aziende guidate dagli insigniti operano in comparti considerati strategici per l'economia nazionale, giocando un ruolo fondamentale nella competitività e nella crescita complessiva del sistema Paese.

Questo importante riconoscimento non solo celebra i successi individuali, ma sottolinea anche l'importanza cruciale del contributo imprenditoriale alla fortificazione del tessuto economico italiano e alla valorizzazione del Made in Italy a livello globale.

È un tributo a chi, con visione e dedizione, eleva lo standard dell'eccellenza italiana nel mondo.

L'onorificenza e la Federazione dei Cavalieri

Il titolo di Cavaliere del Lavoro è conferito direttamente dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a testimonianza dell'alto valore istituzionale dell'onorificenza. Ogni anno, la normativa prevede la possibilità di nominare fino a un massimo di 25 nuovi Cavalieri, mantenendo così l'esclusività e il prestigio del riconoscimento. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, fondata nel 1914, rappresenta un pilastro fondamentale per tutti gli insigniti. Questa organizzazione promuove attivamente iniziative volte a sostenere l'economia del Paese e a incentivare la formazione giovanile, perpetuando i valori di eccellenza e responsabilità sociale.

In sintesi, il titolo rappresenta un riconoscimento di altissimo prestigio per coloro che, attraverso la loro attività imprenditoriale, contribuiscono in modo significativo non solo allo sviluppo economico, ma anche al progresso sociale e al rafforzamento dell'immagine dell'Italia sulla scena internazionale. È un simbolo di merito, innovazione e impegno costante per il bene comune.