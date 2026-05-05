Le Borse europee hanno chiuso la seduta del 5 maggio 2026 in territorio positivo, con attenzione al Medio Oriente. La tenuta della tregua e gli sviluppi nello stretto di Hormuz hanno contribuito alla contrazione dei prezzi di petrolio e gas.

Performance dei principali indici europei

Francoforte (+1,71%) e Parigi (+1,08%) hanno registrato rialzi. In controtendenza, Londra ha perso l'1,4% per incertezze politiche interne e tensioni sui titoli di Stato. L'EuroStoxx 50 ha guadagnato l'1,77%, il FTSEurofirst 300 lo 0,77% e lo Stoxx 600 lo 0,68%. Il calo dei prezzi dell'energia ha rafforzato la fiducia degli investitori, malgrado il contesto geopolitico instabile.

Contesto geopolitico e materie prime

La tregua in Medio Oriente appare fragile dopo interventi militari statunitensi e iraniani nel Golfo. Washington ha avviato l'operazione "Progetto Libertà" per il controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha segnalato attacchi di missili e droni dall'Iran, successivi a un'azione contro il porto petrolifero di Fujaïrah. Nonostante tali tensioni, i prezzi del petrolio sono scesi: il Brent ha ceduto il 3,51% a 110,42 dollari al barile e il WTI ha perso il 4,13% a 102,02 dollari.

Risultati aziendali e settori in evidenza

I risultati trimestrali delle società hanno animato la seduta. A Parigi, Abivax (+5,3%), Derichebourg (+4,75%) e Rubis (+4,6%) hanno registrato rialzi.

Il cementificio Vicat ha guadagnato il 2%. In Europa, Anheuser-Busch Inbev ha segnato un balzo del 9,3% grazie a risultati superiori alle attese. La banca italiana Unicredit ha guadagnato il 5,87% dopo aver annunciato un utile trimestrale record e un'offerta pubblica d'acquisto su Commerzbank (+4,50%). Di contro, HSBC ha perso il 5,8% a seguito di una perdita inattesa di 400 milioni di dollari su crediti.

Indicatori macroeconomici e mercati globali

Negli Stati Uniti, la crescita del settore dei servizi ha rallentato ad aprile per il secondo mese consecutivo, e il deficit commerciale è aumentato a marzo. Offerte di lavoro in calo, ma assunzioni in crescita. A Wall Street, la Borsa di New York ha chiuso in rialzo: Dow Jones +0,48%, S&P 500 +0,73% e Nasdaq +0,97%.

Sul fronte valutario, il dollaro ha registrato una lieve flessione, mentre l'euro è salito dello 0,19% a 1,1712 dollari. I rendimenti dei titoli di Stato della zona euro sono leggermente diminuiti, con il Bund tedesco decennale sceso al 3,0715%.